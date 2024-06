Série de 'Harry Potter' terá produtora de 'Succession' e diretor de 'Game of Thrones'

São Paulo

A HBO contratou para sua vindoura série de "Harry Potter" dois produtores que já trabalharam em produções como "Succession" e "Game of Thrones".

Cena do filme "Harry Potter e a Pedra Filosofal", com os atores Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe - Divulgação/Divulgação

Francesca Gardiner, que vai atuar como roteirista e produtora executiva na série do bruxo, já produziu episódios de "His Dark Materials: Fronteiras do Universo", "Killing Eve: Dupla Obsessão", além de ter ganhado dois troféus Emmy pela produção de "Succession", série sobre os conflitos de uma família de ricos.

O outro contratado é Mark Mylod, diretor do filme "O Menu" (2022) e de episódios da série "Game of Thrones". Na nova série de "Harry Potter", ele vai trabalhar como produtor executivo, além de dirigir alguns capítulos.

J.K. Rowling, a criadora de "Harry Potter", disse no Twitter que se envolveu na contratação dos dois, e que o roteiro do primeiro episódio escrito por Gardiner a fez ter certeza que "a série vai superar as expectativas". A produção deve ser lançada em 2026 na plataforma de streaming Max.