Foto real ganha prêmio em categoria de imagens feitas com IA e é desqualificada

O fotógrafo Miles Astray, premiado em uma categoria de imagens criadas com inteligência artificial na competição 1839 Photography Awards, foi desqualificado do concurso por ter enviado uma imagem real.

Fotografia de Miles Astray premiada em concurso de inteligência artifical - Reprodução/milesastray.com

A fotografia ganhadora, batizada de "Flamingone", que mostra um flamingo cuja cabeça parece estar dobrada, ficou em primeiro lugar no voto popular e em terceiro no voto do júri do prêmio —que tem entre os avaliadores representantes do jornal The New York Times, da casa de leilões Christie's e da editora Phaidon.

Uma vez declarado vencedor, Astray publicou em seu site um texto em que dizia que havia mandado a imagem propositalmente, como uma forma de apoiar as imagens feitas por pessoas.

"Com o conteúdo criado por IA remodelando rapidamente o cenário digital, ao mesmo tempo em que provoca um debate cada vez mais acirrado sobre suas implicações para o futuro do conteúdo e os criadores por trás dele —de criativos como artistas, jornalistas e designers gráficos a funcionários em todos os tipos de indústrias—, inscrevi esta foto real na categoria IA do '1839 Awards' para provar que o conteúdo feito pelo ser humano não perdeu sua relevância, que a mãe natureza e seus intérpretes humanos ainda podem vencer a máquina e que a criatividade e a emoção são mais do que apenas uma série de dígitos", escreveu.

Depois da revelação, a imagem foi deletada do site da competição e um porta-voz da organização Creative Resource Collective, que controla o evento, confirmou a desqualificação do profissional com outro comunicado.

"Cada categoria tem critérios distintos que as imagens dos participantes devem atender", disseram os organizadores. "A inscrição dele não atendeu aos requisitos para a categoria de imagens geradas por IA. Entendemos que esse era o objetivo, mas não queremos impedir que outros artistas tenham a chance de vencer na categoria de IA.

O fotógrafo replicou, dizendo que considerava a premiação uma vitória. "Espero que conquistar o júri e o público com esta foto não tenha sido apenas uma vitória para mim, mas para muitos criativos por aí. Não irei tão longe a ponto de dizer que é uma vitória para a própria mãe natureza porque acho que ela tem coisas maiores para fazer; quem sabe, talvez a IA possa ajudá-la com isso, computando modelos de mudanças climáticas e coisas assim."