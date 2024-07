Angela Ro Ro anuncia música nova, 'Planos do Céu', para final de julho

São Paulo

Angela Ro Ro anunciou nesta segunda-feira seu novo single, "Planos do Céu", em uma postagem no seu Instagram. A faixa estará da cantora estará disponível a partir de 26 de julho nas plataformas de streaming.

Segundo a artista, o arranjo e os teclados da faixa são de Marcio Lomiranda e a guitarra fica a cargo de Rick Ferreira. A compositora lançou seu último álbum de músicas inéditas há sete anos, em 2017 e, no ano passado, participou da faixa "O Grito", de Jey, como convidada, ao lado de Zezé Motta.

A cantora e compositora Angela Ro Ro - Divulgação/Alexandre Moreira

A faixa nova é uma espécie de retorno da cantora, que durante a pandemia contou ter ficado sem trabalho e agora se vê às voltas com a perda da audição progressiva do ouvido esquerdo. Aos 74 anos, a artista passa parte do tempo no Rio, onde se hospeda na casa de amigos, e parte no sítio em Saquarema (RJ).