Jack Black cancela turnê após piada de guitarrista sobre tiro contra Donald Trump

O ator e músico Jack Black cancelou a turnê de sua banda Tenacious D após o guitarrista Kyle Gass falar sobre o atentado contra Donald Trump em um show na Austrália, no domingo (14).

Jack Black durante show do Tenacious D em Las Vegas, em dezembro - Ethan Miller/Getty Images via AFP/Getty Images via AFP

Gass comemorava o aniversário no dia da apresentação, e um bolo foi levado a ele no palco. Black perguntou qual era o desejo do guitarrista, que respondeu "não errem o Trump na próxima vez", referindo-se ao tiro que atingiu o candidato republicano de raspão na orelha, no sábado (13).

O momento foi gravado em vídeos por fãs e repercutiu nas redes sociais. Nesta terça-feira, Black anunciou em seu Instagram o cancelamento da turnê.

"Quero deixar claro que nunca apoiaria discursos de ódio, e não encorajo violência política de nenhuma forma", escreveu Black após afirmar que foi pego de surpresa pela declaração de Gass. "Após muito refletir, decidi que não seria apropriado continuar com a turnê do Tenacious D, e todos os futuros planos criativos com a banda serão colocados em espera."

Gass também se manifestou nas redes sociais, pedindo desculpas pela sua fala. "O que aconteceu [com Trump] foi uma tragédia, e sinto muito pelo meu lapso terrível de julgamento. Eu peço desculpas àqueles que decepcionei, e me arrependo de toda a dor que causei."