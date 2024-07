Casa de Criadores desfila moda autoral em cenários icônicos de São Paulo

São Paulo

Biblioteca Mário de Andrade, galeria Prestes Maia, praça Ramos de Azevedo, vale do Anhangabaú e viaduto do Chá são cenários icônicos paulistanos que serão transformados em passarelas agora pela Casa de Criadores.

Entre os principais destaques da 54ª edição do evento de moda, conhecido também como celeiro de talentos, estão as marcas Nalimo, com uma abordagem da cultura indígena, e Mônica Anjos, que prestará homenagem à linguista e escritora Conceição Evaristo.

Desfile da marca Plataforma Açú na Casa de Criadores - Marcelo Soubhia/ @agfotosite/Marcelo Soubhia/ @agfotosite

Com o mote "Catarse", inspirado na palavra grega "kátharsis" —que denota um processo de purificação das almas por meio de uma descarga emocional—, a Casa de Criadores pretende levantar debates sobre o papel da moda num contexto de questionamentos e transformações.

"É um mote que acaba sendo um pouco a essência da Casa de Criadores. Toda vez que o evento acontece há questões pessoais, políticas, econômicas envolvidas que eclodem. E esse resultado, que vemos no evento, é catártico", diz André Hidalgo, fundador do evento.

A abertura dos desfiles será realizada pela marca do estilista Alexandre Herchcovitch, nesta quarta-feira, na galeria Prestes Maia. A partir dela, uma sequência de 38 desfiles ocorrerão entre os dias 26 e 30 de julho em distintas locações no centro de São Paulo.

Hidalgo detalha a relação estreita de seu evento de moda com a cidade, mesmo que os desfiles incluam designers do Brasil todo. "A gente sempre estabeleceu esse diálogo entre moda e cidade, moda e arquitetura. E o centro de São Paulo é um lugar muito emblemático, porque ele reúne tudo isso. Temos uma relação de afeto com a cidade."

Vista como uma plataforma para promover novos talentos e inovar no mercado, a Casa de Criadores sempre apresenta novos estilistas. Entre os estreantes desta temporada, estão as etiquetas Lourrani Baas, Ofe Gallery e N/E * Recycled.

Na coleção, a baiana Lourrai Baas busca referências em sua ancestralidade e na sua terra natal, o Recôncavo Baiano, e faz referências a divindades e sereias, em homenagem a Iemanjá. A marca voltada para corpos "plus size" é adepta do reaproveitamento de tecidos.

A Ofe Gallery vai apresentar a coleção "Ofewinter/24: Moth Couture", formada por peças que valorizam o trabalho artesanal a partir das artes plásticas. O desfile será dividido em três fases —lagarta, casulo e mariposa. Na fase da lagarta, as peças expressam a descoberta. O casulo representa a introspecção, e a mariposa celebra a liberdade. A grife já vestiu nomes como Urias, Pabllo Vittar e Jade Picon.

Já a N/E * Recycled apresenta sua "Em Desordem", uma coleção autobiográfica do estilista Sankeone, com os altos e baixos de sua trajetória.

A 54ª Casa de Criadores tem entrada gratuita para o público. Serão oferecidos 250 ingressos por desfile, que poderão ser retirados via Sympla, pelos links disponibilizados no site oficial e no Instagram do vale do Anhangabaú. As cotas de ingressos serão liberadas diariamente.

Nesta edição, além dos desfiles, a programação inclui uma oficina de capacitação destinada à população trans. A formação "Crie Moda Autoral Trans-Forma" ocorrerá na galeria Prestes Maia, com o objetivo de reaproveitar materiais têxteis e desenvolver projetos que refletem as vivências da população trans.