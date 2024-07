Ciclo de Cinema e Psicanálise debate 'O Camaleão', premiado em Sundance

São Paulo

Em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo) e a Cinemateca Brasileira, a Folha promove, na quarta-feira (10), sessão de cinema com a presença de psicanalistas e especialistas para discutir o racismo.

O filme exibido será "O Camaleão" (1990), longa independente escrito, dirigido e estrelado por Wendell B. Harris Jr.. Vencedora do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cinema de Sundance, a obra conta a história de William Douglas Street, um camaleão social que se faz passar por repórter, médico e advogado para ganhar dinheiro.

A quarta sessão do Ciclo de Cinema e Psicanálise conta também com parceria da Filmicca, streaming brasileiro de filmes independentes e autorais. O evento acontecerá às 19h30, na sala Oscarito, na Cinemateca (zona sul de São Paulo), e contará com acessibilidade em Libras. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes da sessão.

Cena de 'O Camaleão', de Wendell B. Harris Jr. - Reprodução/Filmicca no YouTube

A mesa de debates será composta por Nadine Nascimento, editora-assistente da Ilustrada, da Folha, e finalista do Troféu Mulher Imprensa 2023 na categoria jornalista especializada em diversidade, e Cristiane Mota Takata, psicóloga especialista em psicologia da saúde e psicopatologia e membro filiado ao Instituto Durval Marcondes, da SBPSP.

A mediação será feita pela psicóloga Maria José Tavares Barbosa Irmã, pós-graduada em psicopatologia e saúde pública pela USP, membro do grupo de estudos Sankofa: Psicanálise e Relações Étnico-raciais e da SBPSP e coordenadora do curso Uma Questão de Cor: Decolonialidade e Psicanálise, da Federação Psicanalítica Latino-americana.

Os participantes vão tratar das questões de classe, raça e identidade norte-americana abordadas pelo filme. O debate será transmitido ao vivo pelo YouTube.

A iniciativa está ligada ao projeto Virgínia Bicudo, da SBPSP, que se dedica a pensar ações afirmativas junto a pessoas negras, indígenas e refugiados, visando a formação de psicanalistas. A socióloga e psicanalista Virgínia Leone Bicudo (1910-2003) foi pioneira nos estudos sobre racismo no Brasil.