Comédia de ficção científica e 'Hamlet': o que ver na TV e no streaming nesta quarta

São Paulo

Na comédia "Uma Astronauta Quase Perfeita", Emma Roberts interpreta uma jovem que sonha em ir para o espaço, Tiffany "Rex" Simpson. Como a oportunidade ainda não caiu do céu, sua amiga Nadine resolve ajudar e registra Rex no programa de treinamento de astronautas da Nasa, mas adicionando alguns exageros em sua ficha de inscrição.

Cena de 'Uma Astronauta Quase Perfeita' - Divulgação

Rex acaba entrando e acreditando que pode chegar ao primeiro lugar de sua classe.

Prime Video, 12 anos

O Homem com Mil Filhos

Centenas de mulheres descobrem que o carismático holandês Jonathan Mijer, um doador de esperma, também é pai de inúmeras outras crianças. A série documental revela que é a falta de regulação global que ainda permite este tipo de doação, anônima, a causa de indignação de muita gente.

Netflix, 12 anos

Cisne Vermelho

Uma ex-jogadora de golfe casada com um poderoso membro do Grupo Hwain vive uma vida de luxo. Quando ela é ameaçada de morte, contrata um guarda-costas especializado em artes marciais e os dois acabam desvendando um grande segredo do Grupo. Dorama coreano em dez episódios.

Disney+, 16 anos

Hamlet

Hamlet, príncipe da Dinamarca, volta a seu país quando o pai morre e encontra a mãe casada com o tio. O fantasma do pai aparece para ele e conta que foi assassinado pelo tio, deixando Hamlet atormentado com a ideia de vingança. Filme com Mel Gibson, dirigido por Franco Zefirelli.

TCM, 17h26, 12 anos

Homo Brasilis

Série documental que celebra criadores brasileiros. O primeiro episódio é dedicado ao criador do Teatro Oficina, o diretor José Celso Martinez Corrêa. O segundo é sobre o chef Alex Atala, que pôs a culinária brasileira em evidência no cenário internacional.

Arte1, 20h30, livre

Kimi

Uma analista de dados com agorafobia descobre evidências de um crime. Para denunciá-lo, ela é obrigada a fazer o que mais teme: sair de seu apartamento. Um suspense dirigido por Steven Soderbergh protagonizado por Zoë Kravitz.

HBO, 22h10, 16 anos