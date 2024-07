Conheça os uniformes das Olimpíadas, com Brasil de Riachuelo e Itália de Armani

São Paulo

Sendo Paris a capital da moda, não é de se surpreender que nesta edição das Olimpíadas, que começam no dia 26, muita atenção vem sendo dada aos looks que os atletas usarão na cerimônia de abertura, na hora de competir e quando estiverem em locomoção.

Os atletas da França vestem Berluti nas Olimpíadas de Paris - Kacper Kasprzyk/Divulgação

Além da anfitriã, que veste Berluti, quem mais chamou a atenção foi a Mongólia, um país sem tradição no mundo fashion, mas com uniformes decretados por muitos sites especializados como os mais belos destes jogos. O design é da marca local Michel&Amazonka.

Também são destaques Estados Unidos, de Ralph Lauren, Grã-Bretanha, de Ben Sherman, Canadá, de Lululemon, e Haiti, com modelitos assinados por Stella Jean. O Time Brasil foi vestido pela Riachuelo, mas os looks vêm gerando controvérsia na internet.

Muitos criticaram as escolhas, vistas como simples e sem brilho. As saias que compõem o look, brancas, de corte reto e longas, foram até mesmo associadas às peças usadas para frequentar igrejas neopentecostais mais conservadoras. O destaque ficou com os desenhos de onças, araras e tucanos fixados nas costas de jaquetas jeans por bordadeiras do Rio Grande do Norte.

