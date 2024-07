Série sobre Simone Biles e a corrida espacial: o que ver na TV e no streaming na quarta

A americana Simone Biles planeja voltar às Olímpiadas de Paris para ser a melhor. Há quatro anos, em Tóquio, ela largou a competição para tratar de sua saúde mental.

A ginasta americana Simone Biles - Matt Krohn/USA Today Sports via Reuters/USA TODAY Sports via Reuters Con

Enfrentou traumas e, com determinação, reconstruiu seu caminho de volta para a ginástica. "O Retorno de Simone Biles" conta a trajetória da ginasta em quatro episódios.

Netflix, 16 anos

Febre Espacial

Documentário sobre a corrida espacial contemporânea, em que empresas competem para se apropriar do espaço lançando foguetes carregando satélites em órbita perto da Terra.

Parece progresso, mas é também um apetite insaciável do capitalismo e reflexo de um mundo que será controlado pelos céus.

Max, 12 anos

Kids’ Choice Awards

Os personagens Bob Esponja e Patrick Estrela apresentam a premiação diretamente da Fenda do Biquíni. Representando o Brasil, competindo na categoria artista favorito, estarão os artistas Ana Castela, Ananda, Jão, Iza, Luan Santana e Manu Gavassi.

Nickelodeon, 18h, livre

Zéphyr

O novo espetáculo de dança contemporânea do coreógrafo de hip-hop francês Mourad Merzouki evoca as forças da natureza numa odisseia artística pelo que seria um ponto no meio do mar, onde sopra o vento chamado zéfiro.

Arte1, 21h30

Burlesque

Ali é uma jovem cantora de uma cidade pequena que vai para Hollywood atrás de seu sonho de cantar. Ela consegue um emprego como garçonete num teatro que exibe um espetáculo musical burlesco comandado por Tess. O filme é estrelado pelas cantoras Cher e Christina Aguilera.

Band, 22h30, 12 anos

Trilha de Letras

A escritora franco-ruandesa Scholastique Mukasonga conversa sobre seu mais recente livro, "Kibogo Subiu ao Céu", que aborda temas como religiosidade e sincretismo durante o período de colonização belga de Ruanda, que forçou a conversão dos cidadãos ao cristianismo.

TV Brasil, 23h, livre