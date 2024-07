Dupla Meta Golova incendeia o underground com sua eletrônica de espírito punk

São Paulo

Uma dupla de música eletrônica de atitude punk tem incendiado o underground de São Paulo. O Meta Golova, com seus shows explosivos centrados em torno das performances de Lena Kilina, traz energia e caos para os inferninhos onde se apresenta.

Enquanto ela canta, pula e interage com o público, usando seu microfone como uma arma prestes a disparar, seu parceiro de banda, Carlos Issa, manda para os alto-falantes um bate-estaca afiado e muito dançante.

Lena Kilina e Carlos Issa em apresentação do Meta Golova - Regis Bezerra/Divulgação

O encontro entre Kilina, russa de origem siberiana, e Issa, artista plástico e músico paulistano por trás do projeto Objeto Amarelo, resultou numa banda cool por definição.

A sonoridade do Meta Golova, gerada exclusivamente a partir de um sintetizador Roland, lembra o pós-punk dos anos 1980 e as paisagens industriais desoladoras da Berlim da Guerra Fria.

E, com a maior parte das letras cantadas em russo, idioma materno da vocalista, a dupla se insere numa linhagem de bandas como a bielorussa Molchat Doma e a russa Ploho —ambas já tocaram em São Paulo.

Formado em 2022, o Meta Golova acaba de lançar seu segundo disco, "Seasonal Hallucination", em fita cassete pelo selo Coisas que Matam e por streaming no Bandcamp. O trabalho sucede o álbum "Время Увечий" —tempo mutilação, em português— do ano passado.

Kilina, que mudou para o Brasil há alguns anos para cursar doutorado em Campinas, conta que a guerra da Ucrânia mudou a sua vida.

"Não foi só o choque, mas o sentimento interminável de catástrofe. Eu só conseguia pensar nessa tragédia. Para tentar não ficar completamente deprimida, escrevi textos, poesia e música sobre a guerra, a decadência da humanidade e o triste país Rússia", ela diz, numa conversa meio em português, meio em inglês.

O começo do conflito, em fevereiro de 2022, coincidiu com o encontro de Kilina e Issa, que deu origem ao Meta Golova —em português, o nome do grupo quer dizer cabeça metafísica. A alcunha foi inspirada numa série de desenhos e gravuras do artista russo-americano Mihail Chemiakin, nas quais ele representa cabeças em diversos formatos, alguns mais abstratos.

A ligação com as artes plásticas não está só no nome da banda. Ela também se dá no aspecto visual das apresentações da dupla, aspecto tão importante quanto o som —a vocalista está sempre com o rosto carregado de maquiagem e veste um look específico para cada show.

"Eu adoro teatro e a ideia da performance para interagir, perturbar, acordar os outros. Por isso, o visual ajuda a criar uma atmosfera, a conectar com o público", ela conta.

Como algumas das letras são em russo e outras em inglês, Kilina explica brevemente nos shows os temas de cada uma antes de cantar. Elas vão do "nonsense", como no caso de uma em que ela narra a vez que caiu numa escada em Guangzhou, na China, a versos de protesto contra a guerra da Ucrânia. Há também músicas em espanhol e português.

Segundo a artista, a rebeldia, a quebra de estereótipos e de preconceitos, a mensagem pacifista e a decadência política e social são conceitos chave para a banda. Como uma nômade profissional, por ter vivido em Xangai e agora em São Paulo, ela considera triste que o mundo julgue as pessoas pelo seu passaporte, cor ou raça.

"Nós vivemos na era pós-internet e não parece certo que as guerras horríveis, a ideia de nacionalismo e o patriotismo insalubre virem realidade novamente", ela afirma. "O mundo perfeito, se existe, é sem fronteiras."