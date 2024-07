Sinéad O'Connor morreu após doença pulmonar e asma, revela atestado

São Paulo

A cantora Sinéad O'Connor morreu após um quadro de doença pulmonar obstrutiva e asma. Ela também tratava de uma infecção no trato respiratório. São essas as informações contidas no seu atestado de óbito, segundo o jornal Irish Independent.

Anteriormente, autoridades britânicas haviam divulgado que a cantora irlandesa teria morrido de causas naturais. O'Connor morreu em Londres, aos 56 anos, em julho do ano passado.

Show de Sinead O'Connor em Vancouver, Canadá, no fim dos anos 1980 - Mandel Ngan/AFP/AFP

O'Connor ganhou fama com o hit "Nothing Compares 2 U" e ao longo de toda a carreira levou a público seus problemas relacionados a saúde mental, que se agravaram nos últimos anos.

Nascida em Dublin em 1966, O'Connor tem dez álbuns de estúdio gravados. Além do sucesso que a projetou internacionalmente, "Nothing Compares 2 U", ela ainda é a voz de canções como "The Emperor's New Clothes", "Sacrifice" e "The Last Day of Our Acquaintance".

A carreira musical engrenou depois que ela conheceu Fachtna O’Ceallaigh, antigo agente do U2, e lançou seu primeiro álbum de estúdio, "The Lion and the Cobra", de 1987, que rendeu a ela uma indicação ao Grammy. Na sequência veio "I Do Not Want What I Haven’t Got", que incluia a faixa "Nothing Compares 2 U", originalmente composta por Prince.

A canção alcançou o topo das paradas em diversos países e garantiu a ela um Grammy de melhor performance de música alternativa. Oito álbuns e mais indicações a prêmios vieram, até a cantora gradualmente deixar os holofotes.

O’Connor também teve uma carreira marcada por polêmicas. A maior delas aconteceu em outubro de 1992, quando a cantora rasgou a foto do papa João Paulo 2º no palco do programa americano "Saturday Night Live", da NBC.