Filme do Festival de Cannes e Grey's Anatomy: o que ver na TV e no streaming na terça

São Paulo

Indicado à Palma de Ouro em Cannes no ano passado e sucesso na Mostra de Cinema de São Paulo, "Ervas Secas" conta a história de Samet, um professor que está acabando o serviço obrigatório em uma região remota da Turquia.

Cenai do filme 'Ervas Secas', de Nuri Bilge Ceylan - Divulgação/Divulgação

Seus planos de retornar a Istambul, porém, são ameaçados por causa de uma acusação de assédio. É uma colega, Nuray, que vai abrir novas perspectivas para Samet.

Telecine Cult, 22h, 14 anos

Grey’s Anatomy

A primeira série criada por Shonda Rhimes para a TV estreia sua 20ª temporada, com os médicos residentes do Sloan Memorial se reconciliando com os erros do passado para poderem a seguir em frente. Ellen Pompeo, que interpreta Meredith Grey, estará em quatro episódios.

Sony Channel, 22h, 14 anos

Provoca

Marcelo Tas conversa com Eugênia Thereza de Andrade, diretora, dramaturga, atriz e professora de teatro há quase seis décadas. Ela fala sobre o que é ensinar e a importância da curiosidade, conta que namorou o escritor João Ubaldo Ribeiro e muito mais.

TV Cultura, 22h, 10 anos

Boyhood: Da Infância À Juventude

A obra prima do diretor Richard Linklater é sem igual no cinema —levou 12 anos para ser concluída. Conta a história de Mason e sua família e suas mudanças físicas e emocionais. Da infância à vida adulta, ele cresce e os pais envelhecem —literalmente— diante dos olhos do espectador.

Netflix, 12 anos

Curta-metragem estrelado por Riz Ahmed sobre a jornada de um londrino retornando a Paris em busca de suas raízes árabes. Por meio de memórias e fragmentos surreais das ruas parisienses, o filme explora a experiência de migração.

Mubi, 12 anos

De Repente, Miss!

Em plena crise de meia-idade, uma mulher que se dedica integralmente a ser mãe faz tudo para conquistar a admiração da filha adolescente, chegando até a participar de um concurso de beleza em um resort. Comédia com Fabiana Karla.

Lojas digitais, 12 anos