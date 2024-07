Filmes Incríveis, no Belas Artes, vai exibir inédito de Kielowski e 'Motel Destino'

São Paulo

Junto ao mês de agosto, começa o Festival Filmes Incríveis no REAG Belas Artes, cinema na Avenida Paulista, em São Paulo.

A mostra de cinema reúne 20 longas longas-metragens de países diferentes, todos inéditos no circuito brasileiro. Motel Destino, de Karim Ainouz, que competiu ao prêmio Palma de Ouro na edição deste ano do Festival de Cannes, foi escolhido para o encerramento do festival, em 14 de agosto.

Fábio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha cena do filme "Motel Destino", de Karim Aïnouz - Divulgação

Ao lado do brasileiro, "The Calm", do polonês Krzysztof Kieślowski, também foi convidado para uma exibição especial. O filme estreou em 1976, mas nunca chegou às salas nacionais. O canadense "Universal Language", de Matthew Rankin, e "Memorias de un Cuerpo que Arde", de Antonella Sudasassi, tabém são destaques.

A seleção tem ainda filmes de países como Geórgia, Irlanda, Índia, Nepal, Bélgica, Peru, Arábia Saudita, Tunísia, Estados Unidos e Japão. Cada filme terá três sessões a preços acessíveis, com ingressos de R$ 5 a R$ 10 reais.

De acordo com a organização festival, os longas foram escolhidos por sua qualidade artística e por serem obras que merecem ser vistas nas telonas. Quem for à mostra vai poder votar nos seus filmes favoritos para a disputa de prêmio do público.