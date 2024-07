'Motel Destino', filme de Karim Aïnouz, terá estreia brasileira em Gramado

São Paulo

"Motel Destino", o novo filme de Karim Aïnouz, será exibido no Brasil pela primeira vez no Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul. O longa do diretor cearense foi selecionado para o festival, e terá sessão no dia 9 de agosto.

Os atores Fábio Assunção, Nataly Rocha e Iago Xavier em pôster do filme 'Motel Destino', de Karim Aïnouz - Divulgação

A obra de Aïnouz, que disputou recentemente a Palma de Ouro, o principal prêmio da maior mostra de cinema do mundo, o Festival de Cannes, será o filme de abertura do evento gaúcho. A 52ª edição do Festival de Gramado acontece entre os dias 9 e 17 de agosto.

Depois de passar pelo festival, "Motel Destino" chega aos cinemas brasileiros no dia 22 de agosto. O thriller, que foi recebido com cerca de sete minutos de aplausos em sua estreia em Cannes, também será lançado em mais de 20 países, incluindo Espanha, Alemanha, Portugal, Angola, Grécia, Polônia, Bulgária, Dinamarca, Taiwan e outros.

A trama acompanha um rapaz —Heraldo, vivido pelo estreante Iago Xavier— que foge de um grupo de criminosos em Beberibe, a 80 quilômetros de Fortaleza. Quando o cerco aperta, ele busca guarida num motel de beira de estrada, onde conhece Dayana, personagem de Nataly Rocha que é casada com o ex-policial Elias, interpretado por Fábio Assunção, único ator de fora do Nordeste no longa.