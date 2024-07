"Desculpe, não sou de Paris, não consigo te ajudar," disse-me um policial, em frente a uma das muitas barreiras montadas nas ruas do centro da capital francesa. Eu havia passado os últimos 40 minutos tentando atravessar de um lado para o outro da Torre Eiffel, mas sempre acabava barrada.

É que eu não tinha um QR Code no celular —exigido, por causa dos Jogos Olímpicos, para atravessar certas áreas de Paris. Os bloqueios eram por questão de segurança, e para a cerimônia de abertura. Cansada de andar e tentar achar rotas alternativas, desisti.



Sou uma defensora dos Jogos Olímpicos e dos benefícios de ser uma cidade-sede, mas entendo as frustrações de moradores e comerciantes de Paris com tantas restrições. Esta já é a cidade mais visitada do mundo e ela não precisa de um megaevento para atrair turistas. Pelo contrário. Se você não tem ingresso para assistir a uma competição olímpica nas próximas semanas, é melhor mesmo não vir.

Artista durante performance na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris, nesta sexta - Bernadett Szabo/Reuters

Em compensação, nunca me senti tão segura por aqui. Há policiais por todos os lados —nas ruas, no transporte público, em barcos no rio Sena.

Assim como o policial que conversou comigo, agentes vieram de diversas partes do país e de vários países para ajudar na maior operação de segurança da história da França. Mesmo assim, somos alertados a ter cuidado, principalmente à noite, e andar sem credencial para não mostrar que somos "olímpicos." Recentemente, jornalistas australianos foram assaltados e tiveram equipamentos roubados.



Enquanto muitos parisienses torcem o nariz para os Jogos e deixam a cidade, outro tipo de turista chega: o esportivo. Já é quase impossível comprar ingressos e o clima é totalmente diferente de Tóquio, em 2021 (ainda bem). Os últimos Jogos de Verão foram durante a pandemia e sem público, e todos nós, de jornalistas a atletas, ficamos em bolhas de isolamento e fazendo testes de Covid-19 o tempo inteiro.



Percebo uma divisão entre os franceses que é comum em moradores locais em toda edição olímpica. Há os que são totalmente a favor ou contra, e os que vão mudando de opinião ao longo da competição

—principalmente se os atletas da casa começam a subir no pódio.

Uma reportagem da Folha trouxe dados da consultoria Nielsen projetando que os franceses podem chegar a 60 medalhas. Seriam 27 ouros, quase o triplo de três anos atrás, melhor participação da França em 124 anos.



Nesta semana, assisti na televisão aqui em Paris um programa com jornalistas e um economista do esporte. Às vésperas da cerimônia de abertura, uma tarja na tela tinha a frase "Jogos Olímpicos, a tensão aumenta."

Eles debateram gastos públicos, segurança, turismo e como os Jogos seriam uma vitrine da França para o mundo. Mesmo para quem diz não ligar para as Olimpíadas, elas mexem sim, com orgulho e ideia de identidade nacional.



Horas antes do início oficial dos Jogos, nesta sexta-feira (26), nem todo investimento em planejamento e segurança conseguiram evitar ataques em linhas de trens no país, alvo de vandalismo. Quase um milhão de pessoas foram afetadas com atrasos e cancelamentos.

Mas um grande desafio foi superado: dá para dizer que a cerimônia de abertura —pela primeira vez fora de um estádio, projeto ambicioso para uns e loucura para outros— deu certo. Depois dos Jogos vazios e silenciosos da pandemia, estes querem ser uma grande festa. Tomara.