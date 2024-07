M. Night Shyamalan dá aula em SP e diz que gravar um filme é como fazer sushi

São Paulo

"Um diploma não significaria nada para mim. Passar anos na faculdade foi o que me ensinou a verdade sobre mim", começou o diretor M. Night Shyamalan em sua palestra proferida nesta sexta-feira, 19, na Faap, a Fundação Armando Alvares Penteado.

O diretor M. Night Shyamalan dá palestra para alunos da Faap, em São Paulo - Gabriel Moreno/Folhapress

No evento promovido pela Warner Bros. para divulgar o novo filme do cineasta, "Armadilha", que estreia no dia 8 de agosto, estiveram presentes alunos, ex-alunos e influenciadores. A imprensa não foi autorizada a participar, embora Shyamalan vá cumprir uma agenda de entrevistas com jornalistas neste sábado.

As perguntas ao longo da palestra, previamente selecionadas pelos organizadores, contemplavam as dúvidas e anseios do público em relação ao fazer cinematográfico. Humberto Neiva, coordenador do curso de cinema do centro universitário, mediou a conversa.

Conhecido por filmes como "O Sexto Sentido", "Sinais" e "Fragmentado" e pela cinematografia marcada por imagens visualmente plásticas e reviravoltas mirabolantes, Shyamalan falou também sobre a motivação daqueles que são apaixonados por arte. "Arte, na minha casa, é algo sagrado. Não se brinca com isso. Em tudo que você faz, conta, é preciso empenho", afirmou.

A "beleza da autenticidade" está na "honestidade e originalidade" de entender sua situação, posição e gostos enquanto criador, continuou o cineasta. "É preciso ser tão honesto quanto possível, saber quem é você, as coisas nas quais você é bom, nas quais é ruim. Tentar ser outra pessoa é esmagar a sua própria voz."

Para Shyamalan, "especificidade é tudo num filme". Ele comparou o aspecto artesanal do trabalho realizado por sua equipe ao preparo do sushi. "Nós fazemos sushi, é isso que fazemos. Com ingredientes da mais alta qualidade", brincou. "Passamos um tempo aprendendo a fazer arroz, porque queremos que tenha a textura certa. É o mínimo que podemos fazer. E isso faz diferença? Faz!", afirmou.

"Se você tem algo a dizer, para mostrar ao mundo, um ponto de vista particular a partir de sua honestidade, de sua especificidade... Se você consegue fazer isso por meio de seus personagens, da sua história, você precisa estar disposto a entregar-se à arte e suas virtudes", continuou, ao ser questionado sobre o uso de trilha sonora em seus filmes.

O comentário sobre a música presente em "Armadilha" terminou com uma dedicatória à sua filha, Saleka, que é cantora e interpreta uma estrela pop no filme. Ela ainda assina 14 das músicas presentes na trilha. "Eu a enxergo como uma de vocês, ela tem uma outra visão de mundo que eu nunca vou ter. Espero que possam conhecê-la [pessoalmente] um dia."

Saleka e o ator Josh Hartnett, apesar de não terem participado do bate-papo, também estão no Brasil como parte da turnê de divulgação internacional de "Armadilha". O país é o primeiro destino da agenda.

"Armadilha" foi escrito, produzido e dirigido por M. Night Shyamalan e tem ainda Ariel Donoghue, Hayley Mills e Alison Pill no elenco. Na trama, acompanhamos um serial killer que é cercado pela polícia dentro do show de uma estrela do pop.