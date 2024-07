Mingau passará por cirurgia para colocar prótese após tiro na cabeça

São Paulo

Roger Moreira, do grupo Ultraje a Rigor, falou no programa Pânico da Jovem Pan que Rinaldo Oliveira Amaral, o baixista da banda conhecido como Mingau, fará uma cirurgia para colocar uma prótese no crânio ainda neste mês.

O baixista Mingau em cena do documentário sobre a banda Ultraje a Rigor - Reprodução/Divulgação

"Ele está bem de saúde. Dia 13, agora, por coincidência, ele vai colocar a prótese. Ele ainda está com a cabeça afundada. Vão colocar uma prótese no crânio e isso deve ajudar ele a se recuperar", disse Moreira.

"No momento, ele não pode nem se mexer muito, porque ele está que nem se fosse uma moleira de bebê. Tem um fundo. Ele fez várias cirurgias para tirar os cacos do cérebro."

Mingau foi baleado na cabeça em setembro, quando o carro em que estava foi atingido por projéteis durante um tiroteio no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro. Desde então, o músico ficou quatro meses internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, em São Paulo.

Em janeiro, ele chegou a ter alta e realizar o tratamento em casa, mas foi internado novamente após um quadro de infecção.

Ainda segundo Moreira, o baixista está com uma traquestomia, procedimento que auxilia a respiração, e por isso não consegue falar.

"A gente não sabe se ele fala ou não. A gente não sabe se ele entende ou não. Ele reage, ele dá risada, ele chora. Ele mexe só a cabeça. A gente espera que depois de botar a prótese no crânio que ele possa fazer mais fisioterapia", disse o companheiro de banda.