Mingau, do Ultraje a Rigor, interage com sua família piscando os olhos

Internado desde o dia 3 de setembro, o músico Rinaldo Amaral, o Mingau do grupo Ultraje a Rigor, interagiu com sua família com um piscar de olhos nesta sexta (13), de acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or.



"O paciente Rinaldo Amaral (Mingau) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva. Apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia. Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos", informou a nota.

Mingau, baixisto do Ultraje a Rigor, internado desde 3 de setembro após ser baleado na cabeça - Reprodução/Instagram

Ainda de acordo com a unidade de saúde, Mingau tem sido colocado em uma poltrona pela equipe da UTI, e ali permanece por alguns momentos do dia. Seu quadro é considerado estável.



No dia 20 de setembro, o músico apresentou um "despertar com abertura dos olhos" depois de ter a sedação removida. Ele já havia passado por duas cirurgias, sendo uma delas para controlar a pressão do crânio. Em 11 de setembro, ele foi submetido à traqueostomia.

Mingau foi baleado na cabeça em 3 de setembro, em Paraty, onde administra uma pousada. Ele passava pelo bairro Ilha das Cobras quando foi atingido. Assim que chegou ao hospital, o baixista foi submetido a uma primeira cirurgia de emergência, de quase quatro horas de duração.



A Polícia Militar do Rio de Janeiro segue investigando o caso e já pediu a prisão de quatro suspeitos.