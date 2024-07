Olimpíadas alteram grade da Globo; veja o que muda na programação do canal

São Paulo

A programação da Globo vai mudar para dar espaço à transmissão dos Jogos Olímpicos. Os programas da manhã e da tarde serão os mais afetados —edições do Encontro com Patrícia Poeta, Mais Você, Domingão com Huck e da Sessão da Tarde já foram retiradas da grade.

Além disso, outras transmissões podem ser derrubadas sem aviso prévio, conforme o desempenho do Brasil nas competições.

Torre Eiffel decorada com os anéis olímpicos - Yves Herman/Reuters

As novelas "No Rancho Fundo", "Família é Tudo" e "Renascer" serão exibidas sem alterações durante a semana, mas a novela das 21h vai começar mais cedo e terá seus episódios encurtados nos sábados, para das espaço para a exibição, em seguida, dos jogos do Campeonato Brasileiro.

Veja o que sai da programação.

Encontro com Patrícia Poeta

Não vai ao ar nos dias 25, 29 e 30 de julho e nos dias 1, 2, 6, 7 e 9 de agosto.

Mais Você

Não vai ao ar no dia 30 de julho e nos dias 1, 6, 7 e 9 de agosto

É de Casa

Não vai ao ar no dia 27 de julho

Sessão de Sábado

Não vai ao ar no dia 27 de julho e nos dias 3 e 10 de agosto

Sessão da Tarde

Não vai ao ar de 25 de julho a 9 de agosto

Edição Especial

Não vai ao ar de 25 de julho a 9 de agosto

Vale a Pena Ver de Novo

Não vai ao ar nos dias 26 e 30 de julho e no dia 9 de agosto

Bom dia, Brasil

Não vai ao ar nos dias 29 de julho, 1º e 2 de agosto

Hora Um

Não vai ao ar nos dias 31 de julho e 1º de agosto

Globo Esporte

Não vai ao ar nos dias 31 de julho, 1º, 2 e 3 de agosto

Jornal Hoje

Poderá sofrer alterações.

Bom Dia, Praça

Não vai ao ar no dia 2 de agosto

Praça TV 1

Não vai ao ar nos dias 2 e 3 de agosto

Esporte Espetacular

Não vai ao ar nos dias 28 de julho e 4 de agosto. Pode sofrer outras alterações.

Santa Missa

Não vai ao ar nos dias 28 de julho, 4 e 11 de agosto

Globo Comunidade

Não vai ao ar no dia 28 de julho e 4 de agosto.

Pequenas Empresas & Grandes Negócios

Não vai ao ar nos dias 28 de julho, 4 e 11 de agosto.

Globo Rural

Não vai ao ar nos dias 28 de julho e 4 de agosto.

Auto Esporte

Não vai ao ar 28 de julho, 4 e 11 de agosto.