PlayStation Portal é a melhor maneira de jogar de forma remota títulos de PlayStation 5. Ainda assim, o custo do aparelho e suas limitações fazem do periférico da Sony um produto difícil de defender.



Lançado em 28 de junho no Brasil, o aparelho é como um controle DualSense com uma tela de LCD de 8 polegadas, em que é possível reproduzir games rodando no PlayStation 5 através de uma conexão Wi-Fi.



Ao preço sugerido de R$ 1.499,90 (cerca de 40% do que custa um PlayStation 5 novo), o periférico permite jogar um game no console enquanto a TV em que ele estiver conectado está em outro canal ou desligada. É possível, inclusive, acessar o console fora de casa, desde que o PlayStation Portal esteja conectado a uma boa rede Wi-Fi —com conexão de no mínimo 5 Mbps, sendo que o recomendável é pelo menos 15 Mbps.



Seria impressionante, se já não existisse uma forma de fazer a mesma coisa de graça.

O periférico PlayStation Portal - Divulgação

Apesar de pouco conhecida, tanto o PlayStation 4 quanto o PlayStation 5 contam com a funcionalidade Remote Play, que permite acessar os consoles de forma remota por um computador ou celular, bastando apenas ter um controle DualShock 4, DualSense ou DualSense Edge conectado a ele.



É verdade que nos testes realizados pela reportagem o PlayStation Portal foi capaz de manter uma conexão com menos atraso do que pelo Remote Play. No entanto, isso é mais um defeito do serviço gratuito do que um mérito do aparelho, que ainda assim apresentou alguns travamentos momentâneos e quedas inesperadas de sinal.



Essas pequenas interrupções não chegam a impedir a jogatina, mas quando acontecem em um momento inoportuno podem ter resultados desastrosos. Por causa de uma delas, meu personagem sofreu uma queda enquanto descia uma ladeira em "Death Stranding", danificando algumas entregas. É fácil imaginar consequências bem piores durante uma partida de "Fortnite" ou "Elden Ring", por exemplo.



Outra limitação importante é a falta de compatibilidade com o PlayStation 4, ainda mais em um país em que este ainda é o console mais popular. Segundo a Pesquisa Game Brasil, 36,3% dos jogadores tinham o aparelho em 2023. Bem acima dos 18% que afirmaram ter um PlayStation 5, segundo o levantamento.

Mais grave, porém, é a ausência de compatibilidade com fones de ouvido sem fio bluetooth. Em uma iniciativa mesquinha da Sony, apenas os fones sem fio da marca PlayStation (Pulse Explore e Pulse Elite), compatíveis com a tecnologia PlayStation Link, funcionam com o aparelho. Pelo menos há uma entrada para fone com fio na parte de trás do dispositivo, já que a saída de som do próprio aparelho deixa a desejar.



Ainda que a bateria tenha boa duração —jogando esporadicamente durante o dia ela só foi acabar no fim da noite— e a tela tenha uma resolução excelente —1080p reproduzindo 60 quadros por segundo—, o PlayStation Portal é um item de luxo com aplicação limitada, que só deverá interessar a uma pequena parcela dos consumidores.



O repórter recebeu da Sony um PlayStation Portal por empréstimo para teste.

Astro Bot

(PS 5)



Falando em PlayStation… Testei o novo "Astro Bot", game com o robozinho mascote da Sony que será lançado em 6 de setembro. Apesar de a demo disponibilizada pela empresa conter apenas algumas poucas fases, foi possível perceber que se trata de um título promissor. Mesmo sendo um jogo indicado para todas as idades, o título guarda desafios para jogadores experientes, especialmente em fases bônus e para encontrar áreas secretas. Com controles precisos e muita diversidade, o jogo de plataforma me lembrou bastante "Super Mario Odyssey", mas, claro, sem o encanador bigodudo. Isso porque o personagem principal, assim como no jogo da Nintendo, pode se transformar ao longo das fases, ganhando novas habilidades.

Imagem do jogo 'Astro Bot' - Divulgação

A Microsoft anunciou um aumento global no preço do seu serviço de games por assinatura, o Xbox Game Pass. No Brasil, a versão Ultimate irá de R$ 49,99 para R$ 59,99 por mês, a Core sairá de R$ 199,99 para R$ 249,99 por ano e a PC irá de R$ 29,99 para R$ 35,99 por mês. Os novos preços já valem para novos assinantes e passarão a ser aplicados a partir de 12 de setembro para quem já tem o serviço.

Além do aumento de preços, o Game Pass para Console deixará de existir e será substituído pelo modelo Standard, que não dará acesso aos principais games do Xbox já no lançamento. O preço do serviço no Brasil não foi divulgado, mas nos EUA será de US$ 14,99 por mês.

O COI anunciou uma parceria com o Comitê Olímpico da Arábia Saudita para o país sediar as primeiras Olimpíadas de Esports em 2025. O acordo entre as entidades será de 12 anos. A periodicidade do evento, os games que farão parte do programa olímpico e o processo de classificação, bem como outros detalhes, serão decididos após reunião do COI a ser realizada em 23 e 24 de julho, que precisará aprovar a realização do evento.

Em reunião com investidores, o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, reconheceu que ferramentas de IA generativa podem trazer avanços tecnológicos, mas destacou que a empresa está concentrada em "entregar valor único para a Nintendo e que não pode ser criado apenas com tecnologia".

A Tencent anunciou que irá desligar os servidores do jogo de tiro gratuito "Synced" em 8 de setembro, quando o game completaria um ano. A empresa não deu motivos para retirar o jogo do ar.

A Capcom anunciou que está fazendo um novo jogo da série "Resident Evil". O novo projeto está sendo tocado por Koshi Nakanishi, diretor de "Resident Evil 7".

A Ubisoft revelou que as filmagens de um longa baseado no game "Watch Dogs" começaram. O filme é dirigido pelo francês Mathieu Turi, que também dirigiu "Depois do Apocalipse" e "Labirinto do Terror".

17.jul

"Nobody Wants to Die": preço não disponível (PC, PS 5, Xbox X/S)

"Tartarugas Ninja O Destino de Splinter": R$ 119 (Switch)



18.jul

"Bō: Path of the Teal Lotus": preço não disponível (PC, PS 5, Xbox X/S)

"Dungeons of Hinterberg"*: R$ 99,90 (PC, Xbox X/S)

"Flintlock: The Siege of Dawn"*: R$ 94,49 (PC), R$ 147,45 (Xbox X/S), R$ 199,50 (PS 5)

"Nintendo World Championships: NES Edition": R$ 149 (Switch)

"Schim": R$ 80,99 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5)



19.jul

"EA Sports College Football 25": R$ 349 (PS 5, Xbox X/S)

"Kunitsu-Gami: Path of the Goddess": R$ 213 (PC), R$ 251 (Xbox X/S), R$ 264,90 (PS 5)



22.jul

"The New Denpa Men": grátis (Switch)

"Été": preço não disponível (PC)



23.jul

"F1 Manager 2024": R$ 101,99 (PC), R$ 187,90 (PS 4/5), R$ 209,95 (Xbox One/X/S)

"Rawmen: Food Fighter Arena": preço não disponível (PC)

"The Star Named EOS": R$ 42,29 (Switch), R$ 49,45 (Xbox X/S), preço não disponível (PC, PS 5)



*Disponível no Xbox Game Pass