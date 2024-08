Animações surrealistas e máfia: o que ver na TV e no streaming neste domingo

René Laloux é um mestre da animação surrealista e de narrativas que exploram dimensões alternativas.

Cena da animação 'Planeta Fantástico', de René Laloux

A plataforma Mubi estreia três aclamadas produções do cineasta francês: "Planeta Fantástico", uma fantasia psicodélica vencedora de um Grand Prix em Cannes em 1973, "Os Mestres do Tempo", uma aventura futurista criada em parceria com o cartunista Mœbius em 1982, e o curta "Os Caracóis", sobre uma cidade aterrorizada por moluscos gigantes.

Mubi, 14 anos

Ameaça Dupla

Uma garota chamada Natasha rouba dinheiro da máfia. O filho do chefe toma como afronta pessoal e vai acertar as contas.

Um jovem que não tem nada a ver com isso está viajando para espalhar as cinzas do irmão e se vê metido nesta briga. Filme americano de comédia e ação.

Netflix, 12 anos

Amigos Sem Compromisso

Uma headhunter paulistana contrata um diretor de arte baiano para um emprego em São Paulo. Em pouco tempo, a relação se transforma em amizade, depois inclui outros benefícios até que os dois se apaixonam. Comédia romântica estrelada por Maria Bopp.

Max, 16 anos

Repórter Eco

O programa estreia uma série inédita de reportagens sobre as belezas naturais do Parque Nacional do Iguaçu.

Além das cataratas, o parque tem rica biodiversidade em áreas protegidas e é o maior reduto da onça pintada na Mata Atlântica no Sul do Brasil.

TV Cultura, 18h, livre

Baywatch: SOS Malibu

Versão em filme da série dos anos 1990 sobre grupo de salva-vidas.

Dwayne Johnson e Zac Efron fazem o tenente e o ex-nadador que descobrem conspiração criminosa no local.

Megapix, 22h45, 14 anos

Canal Livre

O programa recebe o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para discutir a reconstrução do estado três meses depois de sua pior enchente e como os gaúchos podem evitar tragédias semelhantes no futuro. Apresentação de Rodolfo Schneider.

Band, 23h30, livre