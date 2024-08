Boni homenageia Silvio Santos: 'Ajudou a pagar contas da TV Globo'

São Paulo

Ao dar entrevista ao vivo neste sábado (17) para a Globo após o anúncio da morte de Silvio Santos, aos 93 anos, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, conhecido como Boni, expressou sua tristeza e homenageou o legado do dono do SBT.

"A história de Silvio Santos é a de um empresário extraordinário, a de um homem que nasceu para negócios. A história dele com o SBT é uma história única no mundo. Não há na comunicação mundial nada semelhante. Ele sempre foi único como apresentador e empresário, e o Brasil inteiro deve estar muito triste com a perda dessa pessoa extraordinária", disse Boni à apresentadora Zileide Silva.

Boni, o ex-diretor-geral da Rede Globo, em 2015 - Greg Salibian/Folhapress

O diretor de televisão disse ainda que Silvio ajudou a TV Globo a se manter. "Foi uma pessoa que ajudou muito a TV Globo, e eu devo muito ao Silvio Santos. Ele nos ajudou com as novelas, nos ajudou a pagar contas. Compartilho com o Brasil a tristeza de perdê-lo."

Boni lembrou ainda quando Silvio tentou contratá-lo para trabalhar no SBT. "Nós chegamos até a fazer o contrato. Tinha uma cláusula muito interessante que mostra a personalidade do Silvio: eu não queria que ele interferisse na programação do SBT. Ele assinou o contrato, mas algumas horas depois me ligou e disse 'eu tenho paixão pela televisão, esse é meu brinquedo, eu gosto disso demais, não posso concordar com essa cláusula, então vamos fazer uma revisão'. Fizemos assim e continuamos amigos."

Ao fim da entrevista, Zileide lembrou quando Silvio tentou se lançar na política, e Boni respondeu: "Não há nenhuma incompatibilidade entre o artista e a política. Ronald Reagan, por exemplo, foi um grande presidente dos Estados Unidos. Ele, empreendedor como ele era, podia dar um belo político. Infelizmente a história não quis, mas eu acho que ele ia agitar bastante."

Boni encerrou sua homenagem enviando um abraço de solidariedade às filhas do apresentador. "Eu quero deixar para as filhas dele o desejo que elas continuem com essa rede de forma competente, sempre pensando no modelo que o próprio Silvio deixou. Eu acho fundamental que a gente registre a importância de uma pessoa que sai da condição financeira da qual o Silvio Santos saiu para montar esse enorme e extraordinário império que ele montou com o SBT."