Filme de Jerry Lewis sobre palhaço em campo nazista pode enfim sair do papel

Um filme sobre um palhaço que é preso em um campo de concentração nazista após, bêbado, debochar de Adolf Hitler ganhou uma nova chance de sair do papel após sua primeira versão, de 1972, jamais ser finalizada ou lançada e permanecer num limbo nas cinco décadas seguintes.

O ator Jerry Lewis - AFP

"The Day the Clown Cried", ou "o dia em que o palhaço chorou", foi estrelado e dirigido pelo comediante americano Jerry Lewis, morto em 2017, aos 91 anos. A trama está sendo recuperada pelo produtor Kia Jam, através da sua K. Jam Media, que comprou o roteiro original do filme, escrito por Joan O’Brien e Charles Denton, em vez da versão adaptada por Lewis, e busca agora um diretor para a nova versão.

O próprio Lewis foi responsável por desaparecer com o filme, provavelmente por causa de problemas com direitos autorais e do temor da resposta do público ao conteúdo do filme, que colocava o humorista nos campos nazistas e mencionava a morte de crianças judias.

Em "The Day the Clown Cried", Lewis vive Helmut Doork, um palhaço de circo alemão que já viu dias melhores, com glamour e turnês internacionais, mais caiu na decadência. Após zombar de Hitler em um bar, ele é entregue à Gestapo e preso em um campo de concentração, onde passa a entreter as crianças judias capturadas —o que o rende surras e o encaminha para o seu final trágico.

O filme virou uma espécie de lenda do cinema, e um documentário sobre sua produção e sua derrocada chamado "From Darkness to Light" vai estrear no próximo Festival de Veneza.