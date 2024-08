Com o fim dos Jogos de Paris-2024, tire o atraso de estreias do streaming

São Paulo

Enquanto aguardamos as Paralimpíadas (que começam no dia 28 de agosto e vão até 8 de setembro), aproveito para pôr em dia algumas estreias que ficaram para trás nas últimas semanas.

"A Mulher no Lago"

Primeiro trabalho de Natalie Portman na televisão, a série adapta um thriller de Laura Lippman sobre duas mulheres em Baltimore nos anos 1960 cujos mundos colidem em torno de um crime. De um lado, Portman é Maddie Schwartz, uma dona de casa judia que, cansada da apatia do marido (Brett Gelman), larga a família e tenta investigar o assassinato de uma garota ela mesma, dando início a uma potencial carreira como jornalista. De outro, Moses Ingram ("O Gambito da Rainha") é Cleo, uma mãe com três empregos lutando para tirar seus filhos da pobreza e da parte mais perigosa da cidade.

"Lady in the Lake". AppleTV+, sete episódios. O último estreia na próxima sexta, 23.

"Betty, a Feia - A história continua"

Antes de ensinar para a Barbie o que é feminismo, America Ferrera foi Betty, de "Betty, a Feia". E antes dela, Ana María Orozco foi a estrela de "Yo Soy Betty, la Fea", um fenômeno da televisão colombiana. Um quarto de século depois, parte do elenco original retorna neste reboot, inclusive Orozco e Jorge Enrique Abello, como Armando. A série já foi renovada para uma segunda temporada.

"Betty La Fea, The Story Continues". Prime Video, oito episódios.

"Às Vezes Quero Sumir" (2023)

Quem vê a carreira de Daisy Ridley fora dos filmes da saga "Guerra nas Estrelas" pode achar que ela apenas tirou a sorte grande ao ser escalada como Rey na terceira trilogia (o que quero dizer é que os filmes dela não são muito bons). Mas neste aqui ela exibe algo diferente como Fran, uma jovem com uma vida sem graça cuja vontade de desaparecer é atrapalhada pela chegada de Robert (Dave Merheje) ao escritório onde trabalha.

"Sometimes I Think About Dying". Mubi, 94 min.

"Becoming Karl Lagerfeld"

Mais uma das muitas produções recentes sobre personagens do mundo da moda. Esta sustenta a minha teoria de que o Daniel Brühl está para a Alemanha como Ricardo Darín para a Argentina: impossível ter uma produção de/sobre o país sem ter o ator envolvido.

Aqui, Brühl ("Adeus, Lênin") interpreta o estilista em sua ascensão nos anos 1970 na moda parisiense.

Disney+, seis episódios.

"Halt and Catch Fire" (2014-2017)

Uma das minhas séries favoritas, lá no topo do meu ranking pessoal do século 21 com "Mad Men" e "The Leftovers", chegou ao PlutoTV depois de um tempo indisponível no Brasil (esteve na Globoplay há uns anos). Infelizmente, o serviço gratuito trouxe a série apenas em sua versão dublada, mas alguma coisa é melhor que nada.

"Halt" conta a história de quatro pessoas —Joe (Lee Pace), Gordon (Scoot McNairy), Cameron (Mackenzie Davis) e Donna (Kerry Bishé)— que sonham em deixar sua marca no mundo ao embarcar na revolução do computador pessoal, no início dos anos 1980.

A primeira temporada é mais Joe-cêntrica, mas os produtores logo percebem que têm uma grande história em mãos com Donna e Cameron.

PlutoTV (grátis, com anúncios). Quatro temporadas, 40 episódios. Dublado.

"Industry"

A aposta da HBO de sucessora de "Succession" acompanha um grupo de jovens recém-formados em sua entrada no mercado financeiro, cheio de drogas e negócios de alto risco. A terceira temporada estreou no último domingo (11).

Max. Terceira temporada, oito episódios com estreia semanal.

O QUE ESTÁ CHEGANDO

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Filhas"

Documentário acompanha quatro garotas e seus pais, que estão encarcerados, na preparação para um baile na penitenciária.

"Daughters". Netflix, 108 min.

"Boogie Nights: Prazer sem limites" (1997)

Segundo longa de Paul Thomas Anderson e o melhor papel de Mark Wahlberg, que impressiona como Dirk Diggler —um jovem que entra para a pujante indústria pornográfica dos anos 70 e encontra glória e ruína— ao lado de Julianne Moore e um elenco que seria cada vez mais estrelado. Tire as crianças da sala.

"Boogie Nights". Sesc Digital (gratuito), 155 min.

VEJA ANTES QUE SEJA TARDE

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Um Grande Garoto" (2002)

Um solteirão (Hugh Grant) acidentalmente adota como protegido um garoto meio esquisitão que sofre bullying na escola (Nicholas Hoult). Desse encontro, grandes mudanças virão

"About a Boy". Telecine, até 31.ago, 101 min.