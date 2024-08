Folha promove debate sobre filme 'Othelo, o Grande', com participação de Zezé Motta

São Paulo

Na segunda-feira (26), a Folha promove uma sessão, seguida de debate, do documentário "Othelo, o Grande", do diretor brasileiro Lucas H. Rossi dos Santos. O evento, com entrada gratuita, acontece no Espaço Augusta de Cinema, às 20h.

Cena do documentário 'Othelo, o Grande', sobre o artista Grande Otelo, de Lucas H. Rossi dos Santos - Divulgação

Narrado em primeira pessoa, o longa conta a história de Sebastião Bernardes de Souza Prata, o Grande Otelo (1915-1993), um dos primeiros atores negros brasileiros a fazer parte do cinema e da televisão nacional.

O filme chega oficialmente aos cinemas no dia 5 de setembro, depois de percorrer festivais nacionais e internacionais. Em sua estreia mundial, na Mostra Competitiva da Première Brasil, no Festival do Rio, o longa levou o Prêmio Redentor de Melhor Documentário.

Participam do debate, além do diretor, Rossi dos Santos, a atriz Zezé Motta, que participa da narração do filme, e o produtor Ailton Franco Jr. A mediação será feita pelo jornalista Naief Haddad, repórter especial da Folha.

Os ingressos para assistir o filme e acompanhar a conversa podem ser retirados gratuitamente na bilheteria do cinema, e ficam disponíveis uma hora antes do início da sessão.