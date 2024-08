Folha promove debate sobre laços afetivos em pré-estreia do filme japonês 'Família'

São Paulo

A Folha realiza uma pré-estreia do drama japonês "Família", do diretor Izuru Narushima, na próxima terça-feira (13), às 19h, no Cinesystem Frei Caneca. O filme entrará em cartaz nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (15).



Gratuita, a sessão será sucedida por um debate com Vera Iaconelli, colunista da Folha, e Nelson Sato, diretor-executivo da Sato Company, distribuidora que se dedica a trazer ao Brasil produções asiáticas como "O Menino e a Garça" e "Godzilla Minus One", premiados nas categorias animação e efeitos especiais, respectivamente, do Oscar 2024.

Cena do filme japonês 'Família' (2023), do diretor Izuru Narushima - Divulgação

O longa aborda os laços afetivos que aproximam pessoas com contextos de vida diferentes e formam famílias tidas como inusitadas. Na trama, o artesão Seiji Kamiya, interpretado por Koji Yakusho, vive sozinho no Japão. Quando seu filho Manabu, que trabalhava como engenheiro na Argélia, retorna ao país, eles conhecem Marcos, um jovem brasileiro que vive em um conjunto habitacional e sofre um acidente ao fugir de uma gangue.



Pelo papel em "Dias Perfeitos", Yakusho recebeu o prêmio de melhor ator no 76º Festival de Cannes, em maio do ano passado. O longa concorreu à estatueta de melhor filme internacional na 96ª edição do Oscar, neste ano, mas o vencedor foi o drama "Zona de Interesse", do cineasta Jonathan Glazer.



O debate após a pré-estreia será conduzido por Paola Ferreira Rosa, repórter da Folha e coautora da série Afeto em Preto e Branco, sobre como cor e raça afetam as relações humanas. Para participar, é necessário se inscrever por meio deste formulário.