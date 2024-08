Jornal Nacional homenageia mortos no acidente aéreo em Vinhedo, no interior paulista

São Paulo

O Jornal Nacional da noite desta sexta-feira (9) fez uma homenagem aos 61 mortos no acidente de avião em Vinhedo (SP) nesta tarde. O programa da TV Globo, após extensa cobertura do desastre aéreo, encerrou com os nomes de todos as pessoas a bordo do vôo exibidas sobre um fundo preto, em silêncio.

Homenagem aos mortos no acidente em Vinhedo (SP) ao final do Jornal Nacional - Reprodução/TV Globo

A aeronave da Companhia Voepass, antiga Passaredo, saiu de Cascavel (PR) e seguia para Guarulhos (SP) quando caiu, em queda livre, em uma área residencial de Vinhedo. O Presidente Lula decretou luto oficial de três dias no país em pesar pelas vítimas.