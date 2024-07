'Beetlejuice 2', com Jenna Ortega, é escolhido para abrir o Festival de Veneza

São Paulo

Tim Burton vai abrir o Festival de Veneza com seu "Beetlejuice 2", continuação do filme de 1988. A estreia vai acontecer em 28 de agosto, no Palazzo del Cinema, na ilha de Lido, na Itália, alguns dias antes da estreia mundial do longa, prevista para 4 de setembro.

Michael Keaton em cena de "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice", de Tim Burton - Divulgação

Alberto Barbera, diretor do festival, afirmou em nota que Burton é um dos autores mais fascinantes de seu tempo, e que seu talento é extraordinário e visionário. Já Tim Burton disse estar animado para a estreia e que significa muito para ele que ela aconteça no festival.

O filme contará com Michael Keaton repetindo seu papel como Beetlejuice, além de outros membros do elenco original, como Catherine O’Hara e Winona Ryder. A atriz Jenna Ortega, famosa por seus papéis em "Wandinha" e na franquia Pânico, vive a filha da protagonista do primeiro filme.

Na trama original, um casal de mortos fica irritado com a chegada de uma nova família em sua mansão. Os dois se juntam à filha do novo proprietário e pedem ajuda a Beetlejuice, entidade maligna que promete ajudá-los a assombrar os novos habitantes da casa.