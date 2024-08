São Paulo

Charles Cyphers, ator que interpretou o policial Leigh Brackett no clássico do slasher "Halloween", morreu no domingo (4), seu agente, Chris Roe, divulgou nesta terça-feira (6). Ele tinha 85 anos e teve a morte confirmada após um breve período sofrendo de uma doença não especificada.

Charles Cyphers em cena do filme "Halloween", de 1978 - Divulgação

"Charles era um homem amável e sensível. Ele tinha as melhores histórias e as contava com performances completas", disse Roe em comunicado enviado à imprensa americana.

Cyphers interpretou o policial da cidadezinha aterrorizada pelo assassino em série Michael Myers no filme de 1978. Ele voltou ao personagem na sequência "Halloween 2", de 1981, e em "Halloween Kills: O Terror Continua", primeiro capítulo de uma nova trilogia, lançado há três anos.

Sob a batuta do diretor John Carpenter, criador da franquia, Cyphers integrou ainda o elenco dos longas "Assalto à 13ª DP", de 1976, "A Bruma Assassina", de 1980, e "Fuga de Nova York", de 1981.

Seu currículo ainda inclui o filme "Garra de Campeões", de 1989, e as séries "Barnaby Jones, O Detetive", de 1973, "Mulher Maravilha", de 1975, e "The Betty White Show", de 1977. "Halloween Kills" foi seu último trabalho, após um período de 14 anos longe das telas.