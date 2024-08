Marina Lima vai começar a turnê 'Rota 69', que vai dos seus clássicos a Billie Eilish

São Paulo

A cantora Marina Lima estreia nesta sexta-feira sua turnê "Rota 69", que comemora seus 45 anos de idade, com um show no Teatro Prio do Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Na performance, a cantora vai passar por músicas de seu repertório, como "Fullgás", e por outras inesperadas, como "Lunch", de Billie Eilish.

Marina Lima divulga sua nova turnê, "Rota 69" - Marina Novelli/Divulgação

Após a apresentação carioca, Marina segue para Curitiba, em agosto, e para São Paulo, Salvador e Florianópolis em setembro e outubro. Datas e locais dos shows ainda serão confirmados. Em novembro, ela volta ao Rio para uma apresentação no Circo Voador.

O nome da turnê, "Rota 69", faz referência à idade da cantora, que completa 69 anos em setembro, e à estrada Rota 66, entre Los Angeles e Chicago, que marcou a cantora, criada nos Estados Unidos, com suas paisagens.

"A minha ideia ao dirigir esse show é fazer um panorama da carreira dela tanto para aqueles que só conhecem as músicas atuais terem um perfil de quem ela é por completo, quanto para aqueles que já a admiram há muito tempo e querem relembrar sucessos de sua carreira", explica Candé Salles, diretor do show, em nota.

Além da cantora, devem participar do show a atriz Denise Stoklos e a também artista Filipe Catto. Obras de Mayara Ferrão, que usa inteligência artificial para imaginar um passado de afeto com mulheres negras e indígenas, também serão exibidas.

Serão feitas homenagens a Antônio Cícero, irmão da cantora e poeta imortal da Academia Brasileira de Letras e à escritora Fernanda Young.

Setlist de "Rota 69", de Marina Lima