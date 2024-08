Morre Márcio Souza, autor de 'Mad Maria' e expoente da literatura da Amazônia

São Paulo

O escritor amazonense Márcio Souza morreu na madrugada desta segunda-feira em Manaus, aos 78 anos, após uma parada respiratória que se seguiu a uma crise de diabetes. As informações são da família do autor.

O escritor Márcio Souza, autor de 'Mad Maria' - Patrícia Santos/Folhapress

Souza escreveu "Mad Maria" em 1980, ápice de uma obra toda dedicada a voltar os holofotes ao Norte do Brasil e à exploração da Amazônia. O livro, que conta a ambiciosa construção da ferrovia Madeira-Mamoré no coração da florestano começo do século 20, virou uma série badalada da Rede Globo em 2005.

Desde seu primeiro romance, "Galvez, Imperador do Acre", de quatro anos antes, ele já produzia literatura voltada a pinçar episódios históricos da região e discutir seus aspectos sociais e políticos, nem sempre agradando as autoridades locais. Souza chegou a explorar a luta contra a censura em "Operação Silêncio".

Também integram sua obra a tetralogia "Crônicas do Grão-Pará e Rio Negro", que inclui os romances "Lealdade", "Desordem", "Revolta" e "Derrota", lançados de 1997 a 2006.

Estudou ciências sociais na Universidade de São Paulo nos anos 1960, quando já sofria pressões da ditadura militar, que o levaram a intensificar sua atuação na imprensa como crítico e articulista.

Sua produção como dramaturgo foi especialmente visada pelos censores, que vetaram sua peça "Zona Franca, Meu Amor" e o levaram à prisão pela exibição de "A Idade do Ouro", resgatada de Luis Buñuel e Salvador Dalí. Escreveu ainda "As Folias do Látex e "Tem Piranha no Pirarucu" para o teatro, além de atuar como roteirista e diretor de filmes como "A Selva".

Souza foi ainda professor respeitado em instituições estrangeiras como a Universidade de Berkeley, na Califórnia, e deu aulas em Harvard, na Sorbonne e na Universidade Livre de Berlim.

Presidente da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), ele ainda dirigiu o Departamento Nacional do Livro e a Fundação Cultural do Amazonas.