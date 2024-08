Prêmio da Música Brasileira vai prestar homenagem à dupla Chitãozinho & Xororó

São Paulo

O empresário José Maurício Machline, idealizador do Prêmio da Música Brasileira, anunciou nessa terça-feira (27) que a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó será homenageada na próxima edição do prêmio, em 2025. O anúncio foi feito através do Instagram, onde Machline publicou um vídeo ao som da música "Evidências" —canção composta por José Augusto e Paulo Sérgio Valle que ficou famosa na voz dos futuros homenageados.

No Rock in Rio, os cantores apresentam um show coletivo, ao lado de Ana Castela e Luan Santana, que marca a primeira abertura à música sertaneja da história do festival. Da mesma forma, a homenagem prevista para o PMB marca um reconhecimento tardio da importância da música sertaneja para a cena musical brasileira, sendo a primeira vez que dois representantes do gênero receberão essa celebração.

A dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó - Eder Lima/Secretaria Municipal de Cultura de SP

A carreira de Chitãozinho & Xororó tem seu início nos anos 1970, e desde então a dupla tem contribuído para a popularização do som sertanejo, reconhecidos por trazer inovações ao gênero sem abrir mão da sua essência. A homenagem honra uma trajetória que soma mais de 50 anos de carreira. A dupla lançou 39 álbuns ao longo dessa trajetória, ultrapassando a marca de 40 milhões de discos vendidos.

"O Prêmio da Música Brasileira é muito importante no nosso mercado e receber esse reconhecimento é muito gratificante. A gente ficou muito feliz quando soube", afirma Chitãozinho. Igualmente comovido pelo anúncio, Xororó falou mais sobre as emoções. "A gente já recebeu 11 prêmios no PMB desde 1999, temos uma história longa juntos, de muito respeito e admiração pelo Zé Maurício, toda a equipe organizadora, o conselho, um time de feras, grandes nomes do mercado da música".

Machline afirma que a homenagem é mais do que merecida, dada a importância da dupla na difusão do estilo musical. "Eles não só ajudaram a popularizar o sertanejo, como também abriram portas para que outros artistas do gênero pudessem brilhar. Celebrar a trajetória deles é celebrar a própria história da música sertaneja e sua importância cultural para o Brasil", diz ele.