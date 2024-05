Prêmio da Música Brasileira terá show de Marisa Monte, Gloria Groove e Seu Jorge

São Paulo

O Prêmio da Música Brasileira anunciou, nesta terça-feira (21), as atrações de sua 31ª edição, marcada para acontecer no dia 12 de junho no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

A edição deste ano será em homenagem ao cantor Tim Maia. Por isso, os artistas farão interpretações de sucessos do compositor, morto em 1998, aos 55 anos.

Marisa Monte - Instagram/marisamonte

Entre 1989 e 1998, Tim Maia foi laureado 13 vezes no Prêmio da Música Brasileira, e agora, receberá a honraria máxima do evento. Algumas de suas principais músicas serão apresentadas em releituras por artistas de diferentes vertentes e gerações.

Ao todo, serão 11 apresentações de clássicos do compositor. Marisa Monte cantará "Você", enquanto Simone e Ney Matogrosso darão voz aos hits "Azul da Cor do Mar" e "Primavera". Além deles, devem se apresentar também nomes como Seu Jorge, Zélia Duncan, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Gloria Groove e Pedro Sampaio.

A premiação celebra artistas que mais se destacaram no ano passado em 32 categorias. Foram indicados cantores como Ana Castela, Anitta, Ludmilla, Gloria Groove, Sandra de Sá e Caetano Velos.

Apresentado por Regina Casé, o evento será transmitido pelo Canal Brasil e pelo canal da premiação no YouTube.