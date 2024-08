Preta Gil volta a se tratar contra câncer: 'Confiante para vencer essa batalha'

São Paulo

A cantora Preta Gil voltou a se tratar contra o câncer, doença identificada em janeiro do ano passado.

"Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo para exames de rotina e foi constatada a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico", diz a nota que a cantora divulgou nesta quinta-feira (22).

Preta Gil - Reprodução/Instagram

No texto, ela diz estar bem. "Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta."

Em dezembro do ano passado, a cantora anunciou o fim do tratamento contra o câncer no intestino que havia sido descoberto em janeiro.

Seu tratamento durou cerca de um ano, com sessões de quimioterapia, cirurgia para a retirada de um tumor na região abdominal e no útero, o uso de bolsa de ileostomia e outro procedimento cirúrgico para reconectar o intestino.

Em abril do ano passado, a cantora revelou ter ficado internada por conta de uma septicemia, infecção generalizada grave.