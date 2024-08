Produções da Netflix, como 'Plankton: The Movie', vazam nas redes sociais

São Paulo

Filmes, séries e animes da Netflix vazaram na internet nos últimos dias. Uma dessas produções é "Plankton: The Movie", filme sobre um dos personagens do desenho animado Bob Esponja que está previsto para ser lançado no ano que vem.

Internautas compartilham a obra nas redes sociais e dizem, inclusive, o que acharam da produção.

O logo da Netflix em um dos escritórios da empresa - Mario Tama/Getty Images/AFP/Getty Images via AFP

Situação parecida aconteceu com o "Exterminador do Futuro Zero", que teve todos os episódios vazados na internet. A série conta a história de uma guerreira que vive num futuro apocalíptico e que viaja de volta para 1997 com o objetivo de proteger um cientista perseguido por um ciborgue.

Circulam na internet também o remake de "Ranma ½", anime popular no Japão, e episódios do desenho japonês "Dandadan". Ambas as produções serão lançadas oficialmente em outubro deste ano.

Já estão na internet ainda episódios das séries "Arcane" e "Jentry Chau vs the Underworld". A Folha entrou em contato com a assessoria da Netflix, mas a empresa não se pronunciou sobre os vazamentos.