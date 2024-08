Megashow à la Taylor Swift é labirinto para serial killer em 'Armadilha', de Shyamalan

São Paulo

Taylor Swift é peixe pequeno para M. Night Shyamalan. A menina dos olhos do diretor é Saleka, a mais velha das suas três filhas, que, além de cantora nos palcos reais, é a atração ficcional de "Armadilha", o novo filme do pai, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (8).

Sob o pseudônimo de Lady Raven, a artista de 27 anos é a cantora favorita de Riley, filha do protagonista, o amoroso bombeiro Cooper, na pele de Josh Hartnett, que leva a filha a um megashow da celebridade.

Josh Hartnett em cena do filme 'Armadilha', de M. Night Shyamalan - Divulgação

Ele se desdobra para agradar a garota, mas descobre que, como Lady Raven, ele mesmo é a atração do dia. O primeiro "plot twist" de Shyamalan, célebre por filmes como "O Sexto Sentido" e "Sinais", está no próprio argumento —e já no trailer.

Cooper é um serial killer, o Açougueiro, conhecido por fazer picadinho das vítimas, pessoas comuns que rapta e trancafia em porões de bairros tranquilos da Filadélfia, e o show é uma arapuca para capturá-lo. O roteiro tem uma leve inspiração de uma operação policial americana, em 1985, que terminou com a prisão de mais de 101 fugitivos durante um jogo de futebol em Washington.

A câmera escrutina cada ponto daquele espaço, recheado de figurantes pelas arquibancadas e corredores, colando-o à neurose de Cooper em encontrar uma saída daquela situação, entre setores restritos e alçapões, sem chamar a atenção da filha ou das dezenas de policiais que revistam o local. A obra estreia no contexto de uma infeliz coincidência, após a prisão, na quarta, de suspeitos em Viena, que planejavam um ataque terrorista durante um show de Taylor Swift.

"Tudo veio após acompanhar os shows da Saleka, as movimentações nos bastidores, como cada parte do evento se desenrola, como cumprimentar os fãs... Era um ótimo espaço para se fazer um thriller", diz Shyamalan.

Nesse embalo, o próprio público se vê enredado numa trama sobre pai e filha —e numa nada sutil autopromoção de Saleka, que já havia escrito canções para os filmes do pai e agora preparou um álbum inteiro.

"A ideia partiu de 'Purple Rain', quando pensamos que o fundo musical poderia ser um disco, e partir dele teríamos um suspense onde esses elementos coexistem", diz Shyamalan, em referência ao disco-filme de Prince, ganhador do Oscar em 1985. "Mas o tom está mais próximo de um filme enérgico dos anos 1990, com uma figura doce e misteriosa como a de 'A Sombra de uma Dúvida' [de Hitchcock]."

Entre versos como "seu amor é uma arma carregada/ só um estranho/ aos meus olhos, somos sempre um", o suspense tem várias cenas dedicadas ao palco, em takes fixos, imitando a visão de um pai, um pouco entediado, obrigado a ver um espetáculo com celulares tapando sua visão.

"São as coisas que você faz como um pai de menina, desde trançar seus cabelos até ir a shows de cantores que você não conhece, tentando entender algo enquanto todas gritam, animadas", diz ele, que aproveita para espalhar pelo cenário cartazes de "Os Observadores", terror que marca a estreia da sua outra filha, Ishana, como diretora.

Mas na era dos "nepo babies", "Armadilha" está longe de uma propaganda disfarçada. Em sua defesa, Shyamalan sempre foi ligado à família e teve sua primeira filha aos 25 anos, antes do sucesso de "O Sexto Sentido".

Depois de "Tempo" e "Batem à Porta", onde pensou a crise da fé e o fim do mundo a partir de tramas fantasiosas, agora ele questiona a dualidade da natureza humana em uma chave mais realista, "mas com todo o sabor de uma história sobrenatural".

"Há duas coisas reais que interessam o público: dinossauros e serial killers. Ambos são monstros que existem e nos espantam", diz Shyamalan. "As estatísticas são impressionantes —4% das pessoas no mundo são sociopatas. Elas não têm empatia. Isso não quer dizer que vão fazer picadinho das pessoas, mas elas fingem ter sentimentos. O terrível, para o resto dos 96% de nós, é saber que alguém próximo a você pode não sentir nada."

Uma questão que parece café-pequeno para quem, em "Fragmentado", explorou um rapaz, na pele de James McAvoy, com um transtorno que o fazia alternar entre 23 personalidades. Mas esse caráter bifronte dos personagens e das imagens —um tema típico no cinema de Brian De Palma, outro discípulo de Hitchcock— estimula outras ideias.

Não por acaso, é Hartnett, que trabalhou com De Palma em "Dália Negra", quem traduz isso em seu corpanzil de 1,90 metro. "Cooper é um personagem onde luz e trevas são extremidades", diz o ator. "A grande sacada foi levar ao público a perspectiva do antagonista, e nos fazer gostar e torcer por ele", afirma Hartnett, que se entrega ao papel com uma atuação cheia de caras e bocas, para traduzir esse chiaroscuro moral.

"Quando seus filhos te verem pelo que você é, mesmo com seus segredos obscuros, eles ainda vão te amar? Agora que minhas filhas são adultas e apenas me veem como um homem, ainda me amam com a mesma intensidade de quando eu era um ser perfeito?", pergunta o cineasta.

A produção vem na esteira de um novo reconhecimento de Hartnett, marcado por anos como o galã de "As Virgens Suicidas", de 1999. No ano passado, ele viveu o físico Ernest Lawrence no oscarizado "Oppenheimer", protagonizou um episódio da sexta temporada de "Black Mirror" e, no mês passado, fez uma ponta em "O Urso".

É uma nova aposta para quem há quase 20 anos tateava produções de prestígio, em paralelo ao cinema de ação comercial. Com um papel no limite do caricatural, e trabalhando com um diretor que não raro vira troça para a indústria, Hartnett, naturalmente, não busca um Oscar, e concorda que Shyamalan seja subestimado como criador.

A julgar pelas primeiras reações da imprensa internacional, "Armadilha" não deve ter um tratamento diferente dos seus últimos filmes, cheios de reviravoltas e pistas falsas.

"Brian [De Palma] tem uma sensibilidade única, muito ligada aos anos 1970, que conduz o público por meio de sequências incríveis. Já o Night é um cinéfilo que sabe o que a audiência de hoje quer, tem mais simpatia pelo público e se preocupa em ser original", diz Hartnett, sobre o thriller que não ignora as onipresentes dancinhas de TikTok.

Além do trabalho dramático, a encenação tem seu próprio engenho. Uma das regras que o cineasta impôs ao seu diretor de fotografia —o tailandês Sayombhu Mukdeeprom, cobiçado por diretores como Apichatpong Weerasethakul e Luca Guadagnino— era de que, no estádio, a câmera deveria acompanhar o posicionamento das personagens naquele espaço, algo que se justifica conforme Cooper põe seus improvisos em prática.

"Eu desenhei todos os enquadramentos, expliquei como cada um traduzia o pensamento do Cooper, até a virada para outro personagem. Discutimos muito sobre cada movimento e efeito de iluminação", diz Shyamalan. "E rodamos tudo em película."

Detalhes como esses elucidam um diretor que já reverenciou o horror, a ficção científica e as histórias em quadrinhos no cinema no começo do século, antes de serem temas da moda. Agora, sob o signo contemporâneo das popstars, Shyamalan sorri ao exibir esse novo filho. "A ironia é que não fui a nenhum show da Taylor Swift."