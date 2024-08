SBT para de reprisar 'A Caverna Encantada' após registrar baixa audiência

São Paulo

Depois de apenas três dias de exibição, o SBT decidiu cancelar a reprise da novela infantil "A Caverna Encantada". A reapresentação vinha registrando baixos índices de audiência.

A emissora de Silvio Santos é conhecida por mudar a programação de forma repentina, pegando o público de surpresa. No mês passado, por exemplo, o canal decidiu reformular totalmente o Chega Mais, programa matinal que está na emissora desde março deste ano. Com índices ruins, o canal decidiu dividir a atração em duas, contando com um noticiário na hora do almoço.

Cena da novela 'A Caverna Encantada' - Lourival Ribeiro/SBT

No caso de "A Caverna Encantada", a emissora passou a reprisar os capítulos do folhetim, que ainda está no ar, a partir de segunda-feira, como uma tentativa de elevar os índices de audiência da programação. No entanto, o efeito foi o contrário do planejado. A reapresentação virou um fracasso para a emissora em São Paulo, principal praça para o mercado publicitário

Os capítulos inéditos de "A Caverna Encantada" são exibidos às 20h45, enquanto a reprise ia ao ar às 18h30. O folhetim conta a história de Anna, papel de Mel Summers, uma menina de sete anos, filha do médico e também missionário Paulo, vivido por Elam Lima. O pai recebe um chamado para uma missão perigosa e, infelizmente, Anna não poderá ir junto.

Paulo deixa a filha Anna num colégio interno no interior de São Paulo, onde a garota vai conviver com crianças bem diferentes. O pai garante voltar no dia do aniversário da filha, mas misteriosamente, não retorna. Anna decide investigar os motivos sobre o sumiço do pai e acaba descobrindo algumas coisas interessantes sobre seu passado.