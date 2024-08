Retorno de 'Pachinko' e série sobre Velho Oeste: o que ver na TV e no streaming sexta

Pachinko

Segunda temporada da série com a abertura mais animada da TV, "Pachinko". A história segue quatro gerações de imigrantes coreanos pelos olhos da matriarca Sunja desde o início do século 20. Ela agora está em Osaka, em 1945, onde é forçada a tomar decisões arriscadas para a sobrevivência de sua família durante a Segunda Guerra. Em Tóquio, em 1989, Solomon faz o possível para recomeçar a sua vida profissional.

Cena da segunda temporada de 'Pachinko', que estreia nessa sexta (23) - Divulgação

Apple TV+, 16 anos

Wyatt Earp and The Cowboy War

Uma série histórica e documental sobre uma figura lendária do velho oeste americano, Wyatt Earp. Ele foi desbravador, pistoleiro e homem da lei, mas ficou conhecido por seu envolvimento no tiroteio contra a gangue dos caubóis em um curral em 1881 no estado de Arizona.

Netflix, 14 anos

A Verdadeira História de Ned Kelly

O notório bandido-herói Ned Kelly cresceu no sul da Austrália, nos anos 1860, sob o domínio sangrento dos ingleses e do pai violento. Quando já era adulto, recrutou uma gangue para atacar o governo.

Mubi, 16 anos

Tudo Foi por Amor

Durante os seus 70 anos como freira, irmã María Rosa Leggol ajudou mais de 80 mil crianças hondurenhas a escapar da pobreza e da violência entre crises econômicas e guerras civis. Duas delas, María e Rosa, são retratadas neste filme.

TV Aparecida, 21h15, 10 anos

Blade Runner: O Caçador de Androides – Versão Final

A última versão de um dos maiores clássicos de ficção científica da história do cinema foi restaurada pelo próprio diretor, Ridley Scott, em 2007. Entre as diferenças com as seis versões anteriores, há a cena completa que envolve o sonho do unicórnio.

HBO Mundi, 0h05, 14 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

O entrevistado da vez é José Luis de Oliveira Lima, advogado prestigiado que vai falar sobre o sistema judiciário, se os mais pobres estão sendo bem assistidos e sobre as celeumas envolvendo o STF.

GloboNews, 23h30, livre