‘Um Lugar Silencioso: Dia Um’ e série policial: o que ver na TV e no streaming quinta

São Paulo

Um Lugar Silencioso – Dia Um

Depois dos eventos dos dois primeiros filmes da franquia "Um Lugar Silencioso", a história volta para o dia um da invasão alienígena que fez o mundo ficar em silêncio. Uma nova personagem, Sam, interpretada por Lupita Nyong’o, passeia com seu gato por uma das cidades mais barulhentas do mundo quando a invasão acontece. Foi escrito por John Krasinski e dirigido por Michael Sarnoski.

Cartaz do filme 'Um Lugar Silencioso: Dia Um - Divulgação/Divulgaçao

Lojas digitais, 14 anos

Nice Girls

Léo se considera "a melhor policial da Riviera Francesa" e, quando descobre que seu amigo Ludo foi assassinado na Alemanha, ela imediatamente quer entrar no caso. Mas sua chefe discorda e pede que o deixe nas mãos de uma policial alemã, Mélanie. As duas rivais acabam trabalhando juntas e descobrindo uma ameaça terrorista maior.

Netflix, 14 anos

Bros – Uma História de Amor

Bobby é um apresentador de podcast neurótico que se orgulha de ser solteiro. Tudo muda quando ele conhece Aaron, um advogado igualmente distante, que também não quer nada com ninguém. Comédia romântica escrita por Billy Eichner.

Prime Video, 16 anos

Denzel Washington - Paradoxo Americano

Eleito o melhor ator do século 21 pelo jornal The New York Times, Denzel Washington é frequentemente identificado com seus personagens porque reflete as contradições do povo americano, segundo o documentário francês.

Film&Arts, 20h15, livre

Elektra

A personagem interpretada por Jennifer Garner sobrevive à morte, vira assassina de aluguel e recebe a missão de matar um pai solteiro e sua filha, mas ela os protege de um grupo de criminosos sobrenaturais.

A&E, 20h20, 14 anos

O Tempo Perdido

O documentário da diretora argentina María Álvarez registra encontros de um grupo de leitores apaixonado pelo escritor Marcel Proust em um bar de Buenos Aires. Eles leem e discutem o livro "Em Busca do Tempo Perdido".

Arte1, 23h, 12 anos