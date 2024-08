Trailer de 'Megalopolis' com citações falsas de críticas de cinema é tirado do ar

Nova York | The New York Times

Um novo trailer de "Megalopolis" de Francis Ford Coppola, com citações falsas de críticos de cinema, foi retirado pela distribuidora do filme, a Lionsgate, disse um porta-voz da empresa na quarta-feira.

O trailer, que foi postado pela manhã, apresentava citações de críticos de cinema renomados do passado, incluindo Pauline Kael do The New Yorker, Vincent Canby do The New York Times e Roger Ebert do The Chicago Sun Times, criticando filmes anteriores de Coppola como "O Poderoso Chefão," "Apocalypse Now" e "Drácula de Bram Stoker."

Cena do trailer de "Megalopolis", de Francis Ford Coppola - Reprodução

No entanto, como o crítico Bilge Ebiri relatou primeiro na revista Vulture, as citações não são reais. O trailer foi retirado do YouTube, após acumular mais de 1,3 milhão de visualizações no único dia em que esteve online.

"A Lionsgate está retirando do ar imediatamente nosso trailer de ‘Megalopolis’," disse um porta-voz da empresa em um comunicado. "Oferecemos nossas sinceras desculpas aos críticos envolvidos e a Francis Ford Coppola e American Zoetrope por este erro indesculpável em nosso processo de verificação. Nós erramos. Pedimos desculpas."

"Megalopolis," que foi autofinanciado por Coppola e está previsto para estrear nos cinemas em 27 de setembro, não conseguiu encontrar um comprador no começo, até que a Lionsgate interveio. A fantasia épica estreou com uma recepção decididamente mista no Festival de Cannes. No Rotten Tomatoes, está com apenas 53% de aprovação entre os críticos. O trailer parecia ser um esforço para mostrar que as críticas nem sempre acertam quando se trata do trabalho de Coppola.

O spot citava Kael dizendo que "O Poderoso Chefão" era "diminuído por sua artisticidade," quando na realidade ela escreveu sobre ele de forma elogiosa. Embora Canby, que foi crítico de cinema do The New York Times de 1969 a 1993, não fosse fã de "Apocalypse Now," chamando-o de "confusão intelectual," ele não usou a frase "vazio em seu cerne" como o trailer indica.

O trailer também apresentava citações falsas de Andrew Sarris no The Village Voice, Stanley Kauffmann no The New Republic, Owen Gleiberman no Entertainment Weekly e Rex Reed no The New York Observer e The New York Daily News, de acordo com o relatório do Vulture.

John Simon do National Review também está incluído no spot, e um escritor da revista postou no X que a equipe estava verificando o arquivo, mas acreditava que era falso.

Não está claro como as citações falsas foram criadas. Alguns nas redes sociais, especulando que ferramentas de inteligência artificial foram usadas, começaram a alimentar prompts no ChatGPT em busca de resultados semelhantes.

A Lionsgate não quis comentar se o ChatGPT ou outras ferramentas alimentadas por inteligência artificial foram usadas para o trailer.

O trailer retirado não foi a primeira controvérsia em torno do filme. Um relatório no The Guardian em maio citou fontes anônimas acusando Coppola de tentar beijar figurantes femininas no set de uma cena de boate. Um coprodutor executivo, Darren Demetre, disse que não estava ciente de nenhuma queixa de assédio feita durante a produção, e Coppola posteriormente disse ao Times, "Eu não sou de tocar nas pessoas," disse Coppola. "Sou muito tímido."

Este artigo apareceu originalmente no The New York Times.