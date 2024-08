Série sobre banqueiros e Paralamas: o que ver na TV e no streaming no sábado

São Paulo

Em 'Industry', um grupo de jovens banqueiros ambiciosos trabalha com o mercado financeiro em um ambiente de alta pressão no banco Pierpoint & Co em Londres, no Reino Unido. Na terceira temporada, a instituição olha para o futuro e arrisca um investimento em uma companhia de tecnologia verde, liderada por Sir Henry Muck, personagem de Kit Harington.

Max, 16 anos

Missão Cruzada

O ex-agente Kang Moo, que agora é um marido dedicado, esconde da esposa detetive seu passado sombrio numa unidade de crimes violentos. Quando um caso importante põe os dois em perigo, eles começam uma jornada eletrizante que pode separá-los ou aproximá-los para sempre. Filme coreano de comédia e ação.

Netflix, 14 anos

Grindhouse: Sessão Dupla

Dois filmes coligados usam o cinema apelativo —"exploitation"— dos anos 1970 como referência: "Planeta Terror", dirigido por Robert Rodriguez, uma comédia com uma dançarina que tem uma perna metralhadora para matar zumbis; e "À Prova de Morte", dirigido por Quentin Tarantino, sobre um dublê que mata mulheres.

Mubi, 18 anos

Pais

Um casal gay quer ser pai e opta pela barriga de aluguel. Virgínia, irmã gêmea de um deles, doa seus óvulos sem contar isso para seu marido machista. Mas depois que o bebê nasce, ela e o cunhado morrem num acidente. Filme estrelado pela ex-Miss Universo Dayanara Torres.

Lifetime, 21h15, 16 anos

Os Paralamas do Sucesso: 40 Anos de História

Especial gravado em São Paulo em abril deste ano em celebração aos 40 anos da banda. Além dos hits, uma entrevista com a jornalista Paloma Tocci narra a trajetória do grupo.

Band, 22h, livre

Pai É Pai

Rafael Zulu e sua filha Luiza buscam relatos sobre as jornadas de pais com suas filhas de famosos e anônimos. Nos dois episódios seguidos, eles conversam com David Junior, Ernani Ribeiro e Raphael Logam sobre identidade, autoestima e amizade.

GNT, 22h45, 10 anos