'The Umbrella Academy' e Lázaro Ramos: o que ver na TV e no streaming na sexta

São Paulo

Uma designer de sobrancelhas, um agente de cães de celebridades, um milionário de 15 anos, uma operadora de telemarketing vingativa e uma apresentadora de TV cancelada voltam ao trabalho depois da pandemia.

Lázaro Ramos em '5x Comédia' - Divulgação

Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães fazem dois dos cinco personagens da segunda temporada da série "5x Comédia", que adapta franquia teatral criada por Sylvia Gardenberg, em 1995, e que ficou em cartaz por mais de 20 anos.

Prime Video, 14 anos

The Umbrella Academy

Depois do conflito que alterou a linha do tempo, o fim do mundo não aconteceu, os irmãos Hargreeves foram separados e ficaram sem poderes. Mas o pai deles está vivo, saiu das sombras e supervisiona um império de negócios nefasto. A Academia precisa se reunir pela última vez. Temporada final da série de ficção científica.

Netflix, 16 anos

Somos os que Tiveram Sorte

Minissérie inspirada na incrível história verídica de uma família judia separada no início da Segunda Guerra, cada um tomando um rumo para sobreviver. Seja viajando para outro continente ou trabalhando nas fábricas do gueto com a identidade falsa, os membros da família Kurc nunca perderam a esperança de se reunir outra vez.

Disney+, 16 anos

De Volta ao Maracanã

Avô, pai e filho que moram em Israel retornam ao Brasil para assistir ao jogo final da Copa do Mundo de 2014. A viagem é animada, mas surgem obstáculos para fazer com que descubram a complexidade das relações familiares.

Canal Brasil, 18h30

Playboy: Fama e Morte

Novos episódios da antologia que investiga joias roubadas, mortes, segredos e assassinatos envolvendo modelos que são coelhinhas da Playboy.

ID, 22h05, 14 anos

Diálogos com Mario Sergio Conti

A entrevistada é Ana Moser, medalha olímpica de vôlei em 1996 e ex-ministra do Esporte do atual mandato de Lula. Ela deve fazer um balanço das Olimpíadas e comentar a situação dos esportes no Brasil.

GloboNews, 23h30, livre