Após 15 anos, Nanda Costa encerra contrato com a Globo e tem novos projetos

São Paulo

Após 15 anos na casa, o contrato fixo de Nanda Costa com a TV Globo foi encerrado. A atriz escreveu sobre a saída em seu Instagram, em uma publicação que relembra seu início na emissora e aponta para novos projetos.

A atriz Nanda Costa - Globo/Divulgação

"Esse post poderia ser aquela foto clássica do crachá, mas é tanta história que tô buscando um

tempo com qualidade para falar sobre esse relacionamento que começou em 2006", ela escreveu na publicação, que tem como trilha a música "A Estrada", do Cidade Negra —segundo a atriz, a canção que estava tocando no rádio quando ela foi assinar seu primeiro contrato no Projac.

"Dezoito anos depois, estou aqui, com lágrimas nos olhos de gratidão, alegria. E com o coração batendo forte e feliz pelos novos desafios. Tô vivona e cheia de novidades para contar para vocês."

Costa tem experimentado no roteiro e produziu e dirigiu "Bam Bam Bans", série infantil de vídeos musicais em stop motion que estreia no dia 27 de novembro. O projeto é uma parceria com Orlando Ávila Kilesse e Lan Lanh, esposa da atriz. Também produziu o videoclipe de "Vá na Paz do Senhor", da cantora Emanuelle Araújo, madrinha de suas filhas gêmeas.