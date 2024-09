Banda Linkin Park anuncia retorno com novo álbum, turnê e vocalista

São Paulo

A banda de nu metal Linkin Park lançou nesta quinta-feira (5) um novo single, "The Emptiness Machine", parte do primeiro disco do grupo em sete anos, "From Zero", que será lançado em 15 de novembro pela Warner.

O grupo também oficializou que Emily Armstrong, a fundadora da banda Dead Sara, passa a integrar a banda como nova vocalista, ao lado de Mike Shinoda, um dos membros clássicos do Linkin Park. Colin Brittain é o novo baterista.

Emily Armstrong é anunciada como nova vocalista do Linkin Park - James Minchin III/Divulgação

Haverá uma turnê para promover o disco. Com o nome "From Zero World Tour", os shows vão passar pelas cidades de Los Angeles, Nova York, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá, e terão início no dia 11 de setembro.

No anúncio do retorno, Mike Shinoda elogiou os novos integrantes. "Quanto mais trabalhávamos com Emily e Colin, mais apreciávamos seus talentos de classe mundial, suas companhias e as coisas que criamos", disse o músico. "Sentimos uma grande força com essa nova formação e com o vibrante e energizado novo som que criamos juntos. Estamos tecendo os elementos sonoros pelos quais somos conhecidos, mas ainda explorando novos territórios."

Segundo a assessoria, o grupo começou a se reunir de forma discreta nos últimos tempos, com intenção de passarem mais tempo juntos e se reconectar como banda. Durante o período, diversos amigos e colaboradores foram convidados para o estúdio do grupo. Desses, Armstrong e Brittain despontaram como os escolhidos.

A banda interrompeu os seus trabalhos após a morte, em 2017, de Chester Bennington, o vocalista principal e um dos fundadores do Linkin Park. O anúncio da retomada da banda aconteceu em Los Angeles, em uma apresentação transmitida nas redes sociais oficiais do grupo.