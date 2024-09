Criador do Rock in Rio vai construir complexo com parque, resort e museu

São Paulo

Quatro décadas depois do primeiro Rock in Rio, seu criador, o empresário Roberto Medina, anunciou um projeto que promete transformar o Parque Olímpico, que abriga o festival no Rio de Janeiro, no maior complexo de entretenimento da América Latina.

O espaço, que será batizado com o nome Imagine, terá um parque temático com uma montanha-russa, um anfiteatro com capacidade para 40 mil pessoas, uma pista de patinação no gelo, um resort e uma torre de escritórios, entre outras construções.

Imagem mostra como deve ser a montanha russa projetada para o Imagine - Divulgação

A inauguração do complexo está prevista para janeiro de 2028.

Construído há oito anos para sediar os Jogos Olímpicos, na capital fluminense, o Parque Olímpico abriga o Rock in Rio desde 2017. De acordo com um estudo da Fundação Getulio Vargas, a FGV, divulgado por Medina, o novo espaço deve gerar um impacto econômico de R$ 9,2 bilhões, sendo R$ 1,2 bilhão apenas em tributos, logo em seu primeiro ano.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esteve no evento de anúncio, que aconteceu na tarde desta quinta-feira. "Roberto é um sonhador, e o melhor é que ele coloca os sonhos em prática. No início de 2021, ele disse para mim 'vamos fazer o maior parque de entretenimento'. Mas a área não é mais nossa, da prefeitura. É privada. Ele deu um jeito, nós autorizamos a concessão. Com isso, garantimos pelo menos mais 40 anos de Rock in Rio", afirmou o prefeito carioca.

Paes afirma que os prédios antes previstos para a região não serão mais construídos e que eles serão transferidos para outras áreas. "O investidor não perde nada, e a gente ganha esse espaço de entretenimento permanente para a cidade, que é o Imagine", disse o prefeito, que recebeu uma chave simbólica de Medina.

"A gente faz isso aqui por paixão. Quando não estiver aqui, quero ser lembrado como uma pessoa que não desiste do Rio de Janeiro. O Rio precisa de uma âncora que gere mais que no Carnaval. O Rock in Rio e o Imagine vão ser essa âncora", disse Medina.

O complexo também contará com um teleférico, com cinco estações, e uma balsa que deve cruzar a lagoa de Jacarepaguá. Entre as atrações anunciadas, também há o Museu Olímpico, que contará a história de heróis esportivos, e um centro voltado a artistas.

O anúncio do Imagine acontece às vésperas do Rock in Rio, que começa na próxima quinta-feira, dia 12, e vai até o dia 22, um domingo. O festival espera receber até 100 mil pessoas por dia e terá, entre seus destaques, shows de Travis Scott, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold, Ed Sheeran, Katy Perry, Shawn Mendes e um dia voltado a artistas brasileiros, o "Dia Brasil", que terá apresentações de diversos gêneros musicais, do rock ao sertanejo, uma novidade nos 40 anos de evento.