Bolsonaro vai entrar na campanha de Nunes, diz Tarcísio

São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está animado para entrar mais ativamente na campanha do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), pela reeleição.

Segundo o governador, os próximos passos serão definidos depois do ato convocado pela oposição no 7 de setembro. A manifestação bolsonarista acontece na Avenida Paulista neste sábado (7) e tem como principal motivação o impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) - Carla Carniel - 9.ago.24/Reuters

Tarcísio e Bolsonaro se reuniram na sede do PL, em Brasília, na quarta-feira (4).

O encontro aconteceu em meio ao tensionamento da relação entre Nunes e o ex-presidente, em razão da aproximação de Bolsonaro e Pablo Marçal (PRTB).

Nesta quinta-feira (5), Tarcísio e Nunes visitaram juntos a obra das futuras instalações da estação Aricanduva da linha verde do metrô, na capital paulista.

O governador afirmou que o encontro com Bolsonaro foi ótimo. Tarcísio disse ter mostrado ao ex-presidente o avanço da campanha de Nunes.

"Mostrei o potencial que o Ricardo tem e que é o único candidato que derrota a esquerda no segundo turno. O ex-presidente está muito animado para entrar na campanha. Depois que passar o 7 de setembro, vamos definir os detalhes", afirmou.