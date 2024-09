Folha promove pré-estreia e debate sobre filme 'Prisão nos Andes'

São Paulo

Na terça-feira (17), a Folha promove uma sessão gratuita, seguida de debate, do filme "Prisão nos Andes", dirigido por Felipe Carmona. O evento será realizado no Espaço Augusta, às 19h.

Cena do filme "Prisão nos Andes", que estreia na próxima quinta-feira (19) - Divulgação

O longa, que chega oficialmente aos cinemas brasileiros no dia 19 de setembro, reflete os horrores do golpe militar no Chile, que completou 51 anos nesta quarta-feira (11), e explora as consequências para a história do país.



A produção foi exibida no Festival de Huelva, na Espanha, onde ganhou o prêmio de melhor elenco.



Carmona, diretor do filme, estará presente no debate após a sessão. A conversa será mediada pela repórter Júlia Barbon, que foi correspondente da Folha para a América Latina.



Para assistir ao filme e acompanhar a conversa é preciso retirar as entradas na bilheteria do cinema. Os ingressos ficam disponíveis com uma hora de antecedência.