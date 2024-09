Integrantes da banda Jane's Addiction brigam e trocam socos durante apresentação

São Paulo

O show da banda de rock alternativo Jane's Addiction foi interrompido por uma briga entre os seus integrantes na noite desta sexta-feira, em Boston, nos Estados Unidos.

O guitarrista Dave Navarro e o cantor Perry Farrell brigam durante show do Jane's Addiction - Reprodução

Durante uma das músicas, o vocalista do grupo, Perry Farrell, empurrou o guitarrista, Dave Navarro, que não reagiu e continuou tocando.Farrell continuou tentando empurrar Navarro, proferindo palavras inaudíveis em tom irritado. Em seguida, o cantor deu um soco no guitarrista.

Quatro funcionários da produção entraram no palco para conter a briga. Navarro tentou interagir com o público enquanto Farrell saiu do palco.

A mulher de Farrell, Etty Lau, fez uma postagem em seu Instagram em que afirmou que a tensão entre os integrantes do grupo vem crescendo nos últimos meses, atingindo seu auge nesta sexta.

"A frustração de Perry estava aumentando noite após noite, ele sentia que o volume do palco estava extremamente alto e que sua voz estava sendo abafada pela banda. Perry estava sofrendo com um zumbido no ouvido e dor de garganta todas as noites", escreveu ela.

Segundo ela, algumas pessoas que estavam na primeira fila no show reclamaram que não conseguiam ouvir Farrell. Nesee momento, o cantor teria ficado irritado e começado a briga. Lau disse ainda que Eric Avery, o baixista do grupo, teria agredido Farrell em seguida com três socos na barriga.