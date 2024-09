Liam Gallagher admite que iniciou conversa sobre reconciliação do Oasis

São Paulo

O músico britânico Liam Gallagher, que recentemente anunciou um retorno da sua banda de sucesso Oasis, admitiu em seu perfil no X (antigo Twitter) que a tentativa de reconciliação com seu irmão Noel partiu dele.

Oasis anuncia retorno para turnê com shows em 2025 - Simon Emmett/Fear PR/PA Wire

Respondendo à pergunta de um fã, que perguntou quem ligou primeiro, Liam disse: "Eu liguei pra ele. Mas não conte pra ninguém, não quero ninguém pensando que eu sou um cara sensível, mantenha entre nós dois. Um abraço", brincou.

Os irmãos Gallagher passaram 15 anos brigando publicamente e dando declarações polêmicas um sobre o outro. Em 2019, para o jornal Big Issue, Noel disse que não conseguia se imaginar voltando a fazer uma turnê com o irmão e "brigando pelo mundo todo." Em 2021, revelou o verdadeira motivo da briga: após ganhar roupas da Pretty Green, marca de Liam, Noel doou todas à caridade. A linha acabou em vitrines de brechó um mês antes de ser lançada oficialmente.

No mês passado, o Oasis anunciou que fará uma turnê de retorno, com 20 datas marcadas no Reino Unido e Irlanda. Os fãs seguem na expectativa de shows no Brasil.