Membros do Maneskin anunciam carreiras solo e fãs especulam sobre fim da banda

Nas últimas semanas, dois membros do grupo de hard rock Måneskin anunciaram que estarão se dedicando a suas carreiras solo nos próximos meses. O novo foco coloca em cheque o futuro da banda italiana, cujo último lançamento foi o álbum "Rush!" em janeiro de 2023.

O grupo Måneskin no VMA 2023 - ANDREW KELLY/REUTERS

Victoria de Angelis lançou no dia 30 de agosto seu primeiro single solo, "Get Up Bitch! Shake Ya Ass", uma parceria com Anitta que, diferente dos trabalhos do Måneskin, não é de rock e sim de pop e música eletrônica. A baixista do grupo, que também atua como vocalista e DJ em sua carreira solo, fará uma turnê pela Europa e América Latina de setembro a novembro, passando por São Paulo em 15/11.

Já o vocalista do Måneskin, Damiano David, fez um anúncio críptico com um vídeo no Instagram apontando para a data de 27 de setembro. David também retirou o nome do grupo de sua bio na plataforma, o que reforçou ainda mais as especulações dos fãs.

Famoso pelas faixas "Beggin'" e "I Wanna Be Your Slave", o Måneskin existe desde 2016, mas só atingiu fama após vencer o Festival Eurovisão da Canção em 2021. O grupo passou pelo Brasil duas vezes, em 2022 e 2023, tocando em São Paulo e no Rio.